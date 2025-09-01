C'est officiel, Netflix France annonce l'arrivée de ce show en direct très attendu par les fans

Netflix a décidé de varier son contenu et surtout son catalogue sportif avec une nouvelle acquisition.

Bonne nouvelle pour les fans du show à l'américaine : le catch, à travers la WWE, sera enfin disponible sur Netflix en France à partir de janvier 2026. Les shows phares comme Monday Night RAW le lundi soir, SmackDown le vendredi, NXT ainsi que, surtout, les Premium Live Events (PLE) pourront être visionnés en streaming et à la demande.

Cette arrivée était attendue depuis plusieurs mois, car Netflix est entré dans le paysage du catch au début de l'année 2025. Le contrat entre la WWE et la plateforme est d'ailleurs pharaonique avec un accord de diffusion sur dix ans avec la ligue professionnelle américaine de catch qui s'est négocié autour de 5 milliards de dollars. Mais en France, un contrat d'exclusivité lie actuellement la WWE à Mediawan Thematics pour la diffusion sur les chaînes AB1 et ABXplore.

C'est pourquoi, jusqu'à présent, les contenus WWE sur Netflix restaient inaccessibles depuis l'Hexagone. Bien que la plateforme diffuse déjà la WWE dans de nombreux pays comme le Canada, le Royaume-Uni ou l'Espagne et bien évidemment les Etats-Unis. La France faisant partie des rares exceptions qui ne diffuse pas.

Dès janvier 2026, cette situation changera donc et les abonnés Netflix en France pourront accéder à l'ensemble des formats, avec les shows hebdomadaires en direct ou en replay, sans ajouter un seul centime à leur abonnement.

Et pour attirer un nouveau public, la WWE s'installe un peu plus dans le paysage français pour célébrer l'événement. Avant Clash in Paris, qui a mis le feu à la Paris Defense Arena dimanche 31 août, la ligue de catch a annoncé un partenariat exclusif avec… le PSG ! "Nous sommes ravis de collaborer avec la WWE à un moment si important pour leur développement, alors que Paris accueille pour la première fois le WWE Universe à l'occasion d'un Premium Live Event majeur dans la capitale. Notre objectif commun est de rassembler les fans à travers les continents, dans un esprit authentique et fidèle à l'identité de chacune de nos marques", a expliqué Fabien Allègre, responsable de la marque PSG. Reste à savoir si le public répondra présent.