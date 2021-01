Vendée Globe : le classement du vendredi 1er janvier, Bestaven fonce vers le Cap Horn

VENDÉE GLOBE. Bien installés en tête de la course, Yannick Bestaven et son dauphin Charlie Dalin s'approchent du Cap Horn. Ils devraient le franchir dimanche avant de retrouver l'Océan Atlantique. La suite du classement reste très indécise. Découvrez les positions en direct.

[Mis à jour le 30 décembre 2020 à 18h18] Statu quo en tête du Vendée Globe 2020-2021. Yannick Bestaven a fêté le passage à 2021 toujours à la première place du classement du tour du monde en solitaire. Le skipper de Maitre CoQ IV, devance toujours Charlie Dalin (Apivia). Après 54 jours de course, l'écart se maintient entre les deux hommes. Il est, au pointage de 18 heures, de 139,66 miles nautiques, soit environ de deux cent cinquante kilomètres. Derrière eux, le chassé-croisé continue entre Damien Seguin (Groupe Apicil) et Thomas Ruyant (LinkedOut). Le dernier nommé a repris la troisième place provisoire à 472,83 miles nautiques de la tête. Les navigateurs s'approchent du Cap Horn, dernière étape avant de quitter les mers du sud et de retrouver l'Océan Atlantique.

Rappelons que le classement à l'arrivée aux Sables-d'Olonne (probablement fin janvier) pourrait être différent de l'ordre de passage sur la ligne puisque trois skippers encore en course et qui avaient été impliqués dans l'opération de sauvetage de Kevin Escoffier au début du mois, bénéficieront d'heures de compensation : Boris Herrmann (l'heure d'arrivée sera l'heure à laquelle il termine moins 6 heures), Yannick Bestaven (moins 10 heures 15) et Jean Le Cam (moins 16 heures 15).

Voici le classement du Vendée Globe, à 18 heures, ce lundi 28 décembre 2020 :

Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) Charlie Dalin (Apivia) à 139,66 nm (miles nautiques) Thomas Ruyant (LinkedOut), à 472,83 nm (miles nautiques). Le classement complet sur le site officiel

La direction de course propose, chaque jour, un classement à 5h, 9h, 12h, 15h, 18h et 22h. Rappelons que l'originalité du Vendée Globe réside dans le fait qu'il s'agit d'un tour du monde à la voile effectué en solitaire, sans escale et sans assistance. Autrement dit, aucun des participants ne peut embarquer une autre personne sur son bateau, sauf en cas d'urgence (mais le concurrent secouru sort alors du classement).

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Suivez les positions des skippers et de leur bateaux en direct, tout au long de ce Vendée Globe 2020-2021, grâce à la cartographie de la course :