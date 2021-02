Tournoi des 6 nations 2021 : le classement après la 1ère journée, la France en tête

6 NATIONS 2021. Grâce son point de bonus offensif obtenu face à l'Italie, l'équipe de France de rugby a pris la tête du tournoi, devant l'Ecosse, qui a créé la surprise en Angleterre. Découvrez le classement et le calendrier des prochains matchs.

[Mis à jour le 8 février 2021 à 11h25] La première journée du Tournoi des 6 nations de rugby a donné lieu à un scénario parfait pour l'équipe de France. Les Bleus ont d'abord rempli leur contrat en s'imposant très largement en Italie samedi, avec le bonus offensif à la clé, puis ont assisté à la défaite surprise de l'Angleterre, son principal rival, face à l'Ecosse, qui ne s'était plus imposée chez son voisin depuis 1983. Le week-end s'est conclu par la victoire du Pays de Galles face à l'Irlande, mais sans bonus. Résultat, la France se retrouve seule leader du classement après cette première salve de matchs et ira défendre sa première place dimanche prochain en Irlande, avec gourmandise. "Nous avons de l'appétit et nous ne sommes pas rassasiés", a ainsi indiqué Fabien Galthié, le sélectionneur français, après le succès obtenu à Rome.

Le classement du Tournoi des 6 Nations est établi de la manière suivante : la victoire vaut 4 points, le match nul 2 points et la défaite 0 point. Chacune des six équipes peut également récolter des points de bonus : 1 point de bonus offensif si elle marque au moins quatre essais dans le match, 1 point de bonus défensif si elle perd la rencontre avec sept points d'écart au maximum. Enfin, si l'une des sélection réalise le Grand Chelem, elle se voit octroyer un bonus supplémentaire de 3 points. En cas d'égalité à la fin du tournoi, les équipes sont départagées à la différence de points par match. Le classement après la première journée :

France (5 points) Ecosse (4 points) Pays de Galles (4 points) Angleterre (1 point) Irlande (1 point) Italie (0 point)

Le calendrier des matchs du Tournoi des 6 nations est établi sur cinq journées. Chacune des équipes rencontre ses adversaires une seule fois. Pour cette édition 2021, la France se déplace à trois reprises (puisqu'elle avait reçu trois fois l'an passé). Les premiers résultats et le programme des matchs à venir :

1ère journée - Samedi 6 février : Italie - France (10-50), Angleterre - Écosse (6-11). Dimanche 7 février : Pays de Galles - Irlande (21-16).

- Samedi 6 février : Italie - France (10-50), Angleterre - Écosse (6-11). Dimanche 7 février : Pays de Galles - Irlande (21-16). 2ème journée - Samedi 13 février : Angleterre - Italie (15h15), Écosse - Pays de Galles (17h45). Dimanche 14 février : Irlande - France (16h).

- Samedi 13 février : Angleterre - Italie (15h15), Écosse - Pays de Galles (17h45). Dimanche 14 février : Irlande - France (16h). 3ème journée - Samedi 27 février : Italie - Irlande (15h15), Pays de Galles - Angleterre (17h45). Dimanche 28 février : France - Ecosse (16h).

- Samedi 27 février : Italie - Irlande (15h15), Pays de Galles - Angleterre (17h45). Dimanche 28 février : France - Ecosse (16h). 4ème journée - Samedi 13 mars : Italie - Pays de Galles (15h15), Angleterre - France (17h45). Dimanche 14 mars : Écosse - Irlande (16h).

- Samedi 13 mars : Italie - Pays de Galles (15h15), Angleterre - France (17h45). Dimanche 14 mars : Écosse - Irlande (16h). 5ème journée - Samedi 20 mars : Écosse - Italie (15h15), Irlande - Angleterre (17h45), France vs Pays de Galles (21h).

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

En France, les matchs de ce Tournoi des 6 nations 2021, seront retransmis sur France TV. La paire composée de Matthieu Lartot et Dimitri Yachvili, accompagnée de Cécile Grès pour les interviews en bord de terrain, sera aux commentaires pour neuf rencontres de la compétition, dont toutes celles des Bleus, programmées sur France 2. Pour les autres matchs, la diffusion est également accessible sur les antennes de France TV, avec au micro le tandem Laurent Bellet - Jérôme Cazalbou.