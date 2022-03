Tournoi des 6 Nations : le "Crunch" pour le Grand Chelem, le classement

6 NATIONS 2022. France - Angleterre pour un Grand Chelem. Ce samedi 19 mars, les Bleus jouent la finale du 6 Nations au Stade de France.

[Mis à jour le 16 mars 2022 à 10h52] Les Bleus ont le Grand Chelem dans le viseur. Face à l'Angleterre, l'équipe de France est en passe de concrétiser les bons résultats depuis plusieurs mois et de se positionner comme l'un des favoris de la prochaine Coupe du monde. Mais pour remporter le tournoi, il faut battre l'Angleterre, grand rival des Bleus, qui espère priver les hommes de Fabien Galthié du Grand Chelem. "C'est presque pire pour nous que les Anglais viennent sans ambition de victoire finale, sans aucune pression" analyse Grégory Alldritt pour le Figaro. "Si on retournait la situation, on serait les premiers à vouloir les priver de Grand Chelem à Twickenham. La motivation, pour eux, est toute trouvée… C'est une équipe qui possède de grands joueurs. Ils ont quand même fait un sacré match contre l'Irlande à un joueur de moins face à l'Irlande. Ils ont du caractère, une grosse mêlée, une grosse conquête… On sait que ça va être compliqué. Le Crunch, c'est toujours un match compliqué. Il y a un contexte spécial autour de ce match."

Le classement du Tournoi des 6 Nations est établi de la manière suivante : la victoire vaut 4 points, le match nul 2 points et la défaite 0 point. Chacune des six équipes peut également récolter des points de bonus : 1 point de bonus offensif si elle marque au moins quatre essais dans le match, 1 point de bonus défensif si elle perd la rencontre avec sept points d'écart au maximum. Enfin, si l'une des sélection réalise le Grand Chelem, elle se voit octroyer un bonus supplémentaire de 3 points . En cas d'égalité à la fin du tournoi, les équipes étaient départagées à la différence de points par match.

Le calendrier des matchs du Tournoi des 6 nations est établi sur cinq journées. Chacune des équipes rencontre ses adversaires une seule fois. Pour cette édition 2022, la France se déplace seulement à deux reprises (puisqu'elle avait reçu deux fois lors de la précédente édition). Le calendrier des matchs en 2022 :

5ème journée - Samedi 19 mars : France - Angleterre, pays de Galles - Italie, Irlande - Écosse.

Lors de la prochaine journée, les Bleus affronteront donc le pays de Galles dans un match qui pourrait ressembler déjà à une petite finale. Voici le groupe de 42 appelés pour la rencontre :

Piliers gauches : Cyril Baille (Toulouse), Jean-Baptiste Gros (Toulon), Jérôme Rey (Lyon).

: Cyril Baille (Toulouse), Jean-Baptiste Gros (Toulon), Jérôme Rey (Lyon). Talonneurs : Gaëtan Barlot (Castres), Julien Marchand (Toulouse), Peato Mauvaka (Toulouse).

: Gaëtan Barlot (Castres), Julien Marchand (Toulouse), Peato Mauvaka (Toulouse). Piliers droits : Uini Atonio (La Rochelle), Demba Bamba (Lyon), Mohamed Haouas (Montpellier), Sipili Falatea (Clermont).

: Uini Atonio (La Rochelle), Demba Bamba (Lyon), Mohamed Haouas (Montpellier), Sipili Falatea (Clermont). Deuxième-ligne : Thibaud Flament (Toulouse), Thomas Lavault (La Rochelle), Romain Taofifenua (Lyon), Swan Rebbadj (Toulon), Paul Willemse (Montpellier), Cameron Woki (Bordeaux-Bègles).

: Thibaud Flament (Toulouse), Thomas Lavault (La Rochelle), Romain Taofifenua (Lyon), Swan Rebbadj (Toulon), Paul Willemse (Montpellier), Cameron Woki (Bordeaux-Bègles). Troisième-ligne : Grégory Alldritt (La Rochelle), Alexandre Becognée (Montpellier), Paul Boudehent (La Rochelle), Dylan Cretin (Lyon), François Cros (Toulouse), Anthony Jelonch (Toulouse), Jordan Joseph (Pau).

: Grégory Alldritt (La Rochelle), Alexandre Becognée (Montpellier), Paul Boudehent (La Rochelle), Dylan Cretin (Lyon), François Cros (Toulouse), Anthony Jelonch (Toulouse), Jordan Joseph (Pau). Demis de mêlée : Baptiste Couilloud (Lyon), Antoine Dupont (Toulouse), Maxime Lucu (Bordeaux-Bègles).

: Baptiste Couilloud (Lyon), Antoine Dupont (Toulouse), Maxime Lucu (Bordeaux-Bègles). Demis d'ouverture : Antoine Hastoy (Pau), Romain Ntamack (Toulouse).

Antoine Hastoy (Pau), Romain Ntamack (Toulouse). Centres : Pierre-Louis Barassi (Lyon), Jonathan Danty (La Rochelle), Jules Favre (La Rochelle), Gaël Fickou (Racing), Virimi Vakatawa (Racing), Tani Vili (Clermont).

: Pierre-Louis Barassi (Lyon), Jonathan Danty (La Rochelle), Jules Favre (La Rochelle), Gaël Fickou (Racing), Virimi Vakatawa (Racing), Tani Vili (Clermont). Ailiers : Matthis Lebel (Toulouse), Damian Penaud (Clermont), Donovan Taofifenua (Racing), Aymeric Luc (Toulon), Gabin Villière (Toulon).

: Matthis Lebel (Toulouse), Damian Penaud (Clermont), Donovan Taofifenua (Racing), Aymeric Luc (Toulon), Gabin Villière (Toulon). Arrières : Brice Dulin (La Rochelle), Melvyn Jaminet (Perpignan), Thomas Ramos (Toulouse).

En France, les matchs de ce Tournoi des 6 nations 2022 seront retransmis sur France TV. La paire composée de Matthieu Lartot et Dimitri Yachvili, accompagnée de Cécile Grès pour les interviews en bord de terrain, sera aux commentaires pour neuf rencontres de la compétition, dont toutes celles des Bleus, programmées sur France 2. Pour les autres matchs, la diffusion sera également accessible sur les antennes de France TV, avec au micro le tandem Laurent Bellet - Jérôme Cazalbou.

Vous pouvez obtenir un billet pour le Tournoi des 6 nations 2022 en vous dirigeant sur le site officiel de la Fédération Française de rugby. Plusieurs matchs sont encore disponibles avec des prix allant de 13 à 120 euros pour le match face à l'Italie et de 25 à 155 euros pour la rencontre face à l'Irlande. En revanche, le choc face à l'Angleterre n'est plus réservable.