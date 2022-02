Top 14 : Bordeaux-Bègles chute, le classement

TOP 14. Pour la première fois de la saison, l'UBB a perdu à domicile, à la sirène, face au Racing 92 qui réalise l'une des belles opérations de la journée.

Un de chute pour le leader Bordeaux-Bègles qui s'est incliné 16-13 à la sirène face au Racing 92. "On n'a pas su gagner le match car il y a eu beaucoup de déchets près des lignes. Les avants ont une bonne première période, mais on n'a pas su trouver le tempo avec nos trois-quarts. On aurait dû marquer. En seconde période, je suis déçu de l'entrée de la première ligne. Mon coaching n'est pas bon. Le match se joue à pas grand-chose, mais il faut marquer à ce jeu. Mais j'espère que ce match va nous faire progresser. Ce que j'ai dit dans le vestiaire, c'est que j'aime ces moments. Il faut qu'on trouve des solutions. Le staff doit être meilleur. Les joueurs aussi. Il faut repartir au combat. Je suis impatient de voir comment on va se comporter. Nous sommes face à nos responsabilités" a analysé Christophe Urios.

Parmi les autres résultats, on notera la victoire de Toulon dans le match de la peur face à Perpignan, mais aussi le match nul de Montpellier face à Brive 16-16.

Quel est le classement du Top 14 ?

Quel est le calendrier du Top 14 ?

Voici l'ensemble du calendrier du championnat de France de rugby et des prochaines phases finales.

Quel est le programme des journées de Top 14 ?

Pour toutes les journées du Top 14, voici le programme établi :

4 rencontres le samedi à 15h (en multiplex)

1 rencontre le samedi à 17h

1 rencontre le samedi en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

1 rencontre le dimanche en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

Quelles sont les équipes du Top 14 ?

Comme l'indique le nom du championnat de France de rugby, 14 clubs sont dans l'élite, voici la liste des clubs :