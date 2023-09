Calendrier Coupe du monde de rugby 2023 : dates, heures, le programme de la 2e journée

Voici les matchs de la 2e journée de ce Mondial de rugby avec le XV de France qui ouvre le bal ce jeudi.

Deuxième semaine de compétition dans cette Coupe du monde de rugby. Comme le veut le règlement et à cause de l'intensité des matchs, le Mondial a été rallongé afin de préserver la santé des joueurs en laissant à minima 5 jours de repos entre les rencontres. Voilà pourquoi le XV de France lance cette deuxième journée de la phase de poules ce jeudi 14 septembre face à l'Uruguay. Au stade Pierre Mauroy de Lille, Fabien Galthié et son staff ont décidé de procéder à un turnover de l'effectif avec les cadres Antoine Dupont, Charles Ollivon, Gael Fickou ou encore Gregory Alldritt qui sont tous laissés au repos. Cette deuxième journée ne propose pas forcément de gros chocs, mise à part peut être un Australie Fidji dimanche 17 septembre et un Angleterre - Japon dans la même journée. Des scores fleuves seront en revanche certainement au rendez-vous avec un Nouvelle-Zélande - Namibie ou encore un Afrique du Sud - Roumanie.

Jeudi 14 septembre, 21h : France - Uruguay

Vendredi 15 septembre, 21h : Nouvelle-Zélande - Namibie

Nouvelle-Zélande - Namibie Samedi 16 septembre : 15 heures : Samoa - Chili 17h45 : Pays de Galles - Portugal 21 heures : Irlande - Tonga

Dimanche 17 septembre : 15 heures : Afrique du Sud - Roumanie 17h45 : Australie - Fidji 21 heures : Angleterre - Japon



Le calendrier de la Coupe du monde de rugby en PDF

Retrouvez toutes les dates des matchs de la Coupe du monde de rugby avec la phase de poules, mais également la phase finale. Vous trouverez également les stades et les heures des matchs.

Télécharger le calendrier de la Coupe du monde de rugby 2023

Organisée en France, le Coupe du Monde 2023 se déroulera dans neuf stades : le Stade de France à Paris, le stade Vélodrome à Marseille, le stade des Lumières à Lyon, le stade Pierre-Mauroy à Lille, le stade Atlantique à Bordeaux, le stade Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne, le stade de la Beaujoire à Nantes, l'Allianz Riviera à Nice et le Stadium de Toulouse.

Stade de France (Paris):

France - Nouvelle-Zélande (vendredi 8 septembre)

Australie - Géorgie (samedi 9 septembre)

Afrique du Sud - Irlande (samedi 23 septembre)

Irlande - Écosse (samedi 7 octobre)

Quart de finale 2 : 1er Poule B - 2e Poule A (samedi 14 octobre)

Quart de finale 4 : 1er Poule A - 2e Poule B (dimanche 15 octobre)

Demi-finale 1 : Vainqueur quart de finale 1 - Vainqueur quart de finale 2 (vendredi 20 octobre)

Demi-finale 2 : Vainqueur quart de finale 3 - Vainqueur quart de finale 3 (samedi 21 octobre)

Finale pour la troisième place (vendredi 27 octobre)

Finale de la Coupe du monde (samedi 28 octobre)

Matmut Atlantique (Bordeaux) :

Irlande - Roumanie (samedi 9 septembre)

Pays de Galles - Fidji (dimanche 10 septembre)

Samoa - Chili (samedi 16 septembre)

Afrique du Sud - Roumanie (dimanche 17 septembre)

Fidji - Géorgie (samedi 30 septembre)

Stade Pierre Mauroy (Lille) :

France - Uruguay (jeudi 14 septembre)

Angleterre - Chili (samedi 23 septembre)

Écosse - Roumanie (samedi 30 septembre)

Angleterre - Samoa (samedi 7 octobre)

Tonga - Roumanie (samedi 8 octobre)

Parc OL (Lyon) :

Pays de Galles - Australie (dimanche 24 septembre)

Uruguay - Namibie (mercredi 27 septembre)

Nouvelle-Zélande - Italie (vendredi 29 septembre)

Nouvelle-Zélande - Uruguay (jeudi 5 octobre)

France - Italie (vendredi 6 octobre)

Stade Vélodrome (Marseille) :

Angleterre - Argentine (samedi 9 septembre)

Afrique du Sud - Écosse (dimanche 10 septembre)

France - Namibie (jeudi 21 septembre)

Afrique du Sud - Tonga (dimanche 1er octobre)

Quart de finale 1 : 1er Poule C - 2e Poule D (samedi 14 octobre)

Quart de finale 3 : 1er Poule D - 2e Poule C (dimanche 15 octobre)

Stade de la Beaujoire (Nantes) :

Irlande - Tonga (samedi 16 septembre)

Argentine - Chili (samedi 30 septembre)

Pays de Galles - Géorgie (samedi 7 octobre)

Japon - Argentine (dimanche 8 octobre)

Allianz Riviera (Nice) :

Pays de Galles - Portugal (16 septembre)

Angleterre - Japon (dimanche 17 septembre)

Italie - Uruguay (mercredi 20 septembre)

Écosse - Tonga (dimanche 24 septembre)

Stade Geoffroy Guichard (Saint-Étienne) :

Italie - Afrique du Sud (samedi 9 septembre)

Australie - Fidji (dimanche 17 septembre)

Argentine - Samoa (vendredi 22 septembre)

Australie - Portugal (dimanche 1er octobre)

Stadium de Toulouse (Toulouse) :