Pays de Galles - Angleterre : chaîne, pronos... Les infos du match

Après deux défaites initiales, le Pays de Galles est sous pression face à l'Angleterre ce samedi 25 février 2023, lors de la 3e journée du Tournoi des Six Nations de rugby. Retrouvez sur notre site les dernières informations à propos de ce choc britannique.

Le Pays de Galles est dos au mur au moment de recevoir l'Angleterre ce samedi lors de la troisième journée du Tournoi des Six Nations. Les Gallois, vainqueurs du Tournoi en 2019 et 2021, ont perdu leurs deux premiers matchs, contre l'Irlande (10-34) et en Écosse (35-7), et pointent tout simplement à la dernière place du classement avec zéro point au compteur, derrière l'Italie. Les joueurs de Warren Gatland seront donc sous pression devant leurs supporters face à l'Angleterre, avant de se rendre en Italie le 11 mars prochain.

Du côté du XV de la Rose, la situation n'est pas aussi catastrophique mais les Anglais sont loin d'être rayonnants pour autant. La victoire face à l'Italie (31-14) lors de la deuxième journée n'a pas effacé les doutes et la défaite subie à domicile face à l'Écosse (23-29) lors du premier match. Avant de recevoir les Bleus de Fabien Galthié puis de se rendre en Irlande, les Anglais ont tout intérêt à gagner ce samedi à Cardiff, sous peine de terminer le Tournoi à une place peu reluisante à quelques mois de la Coupe du monde.

À quelle heure débute le match Pays de Galles - Angleterre ?

Le coup d'envoi de la rencontre de la 3e journée du Tournoi des Six Nations entre le Pays de Galles et l'Angleterre sera donné à 17 heures 45 au Principality Stadium de Cardiff par l'arbitre français Mathieu Raynal.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Pays de Galles - Angleterre ?

Comme tous les matchs du Tournoi des Six Nations, la rencontre entre le Pays de Galles et l'Angleterre sera diffusé ce samedi 25 février 2023 par France Télévisions, sur France 2.

Quelle diffusion streaming pour le match Pays de Galles - Angleterre ?

Pour suivre cette rencontre du Tournoi des Six Nations entre le Pays de Galles et l'Angleterre sur Internet, il faudra vous connecter sur la plateforme de France Télévisions (france.tv).

Quelles compositions pour Pays de Galles - Angleterre ?

Le sélectionneur gallois Warren Gatland a décidé d'effectuer plusieurs changements importants après les deux premières défaites. Il a ainsi choisi de se passer de Dan Biggar et George North au coup d'envoi. Ils seront remplacés respectivement par Owen Williams et Mason Grady. La composition du Pays de Galles: 15. Halfpenny - 14. Adams, 13. Grady, 12. Hawkins, 11. Rees-Zammit – 10. (o) O. Williams, 9. T. Williams - 8. Faletau, 7. Tipuric, 6. Tshiunza - 5. A.W Jones, 4. Baird - 3. Francis, 2. Owens, 1. G. Thomas.

Du côté des Anglais, le sélectionneur Steve Borthwick n'a procédé qu'à un seul changement par rapport au succès face à l'Italie lors de la dernière journée (31-14). Anthony Watson est titulaire à la place d'Ollie Hassell-Collins à l'aile gauche. La composition de l'Angleterre: 15. Steward - 14. Malins, 13. Slade, 12. Lawrence, 11. Watson - 10. (o) Farrell, 9. van Poortvliet - 7. Willis, 8. Dombrandt, 6. Ludlam - 5. Chessum, 4. Itoje - 3. Sinckler, 2. George, 1. Genge.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Pays de Galles - Angleterre ?

Dans cette rencontre du Tournoi des Six Nations, l'Angleterre est favorite selon les différents sites de paris sportifs. La cote pour une victoire du XV de la Rose oscille entre 1,3 et 1,6 tandis que celle d'une victoire des Gallois à domicile se situe entre 3 et 3,40. La cote pour un match nul est, comme toujours au rugby, très élevée (24).