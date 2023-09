RUGBY. Nouvelle Zélande - Namibie : le réveil des Blacks ? Heure, chaîne TV

RUGBY. Une semaine après son entrée en lice ratée contre la France, la Nouvelle Zélande doit se relancer et faire preuve d'autorité contre la modeste Namibie. Suivez le direct commenté du match à partir de 21h, sur Linternaute.com.

Se relever, se relever et le faire maintenant. La Nouvelle-Zélande n'avait jamais connu pareille situation dans une Coupe du monde. S'incliner en phase de poules, et pire le faire dès son entrée en lice. Une situation inconfortable dont les triples champions du monde veulent s'extirper au plus vite.

Attention à la réaction des Blacks

Et après avoir chuté face à la France, pays hôte et parmi les favorites au titre mondial, les All Blacks se voient offrir face à la modeste Namibie, une occasion parfaite de se rassurer, de mettre en place leur rugby et d'exprimer leurs qualités si peu vues au Stade de France. "C'est un match clé pour nous remettre à l'endroit", a assumé Ian Foster en marge de l'annonce de son XV de départ. Pour se faire, le sélectionneur néo-zélandais a opté pour une formule hybride, entre préservation des cadres, à l'image de Sam Cane et Jordie Barrett avec qui aucun risque ne sera pris, et associations inédites pour mobiliser le reste de son effectif, réalisant 9 changements.

Ainsi, la charnière a été totalement repensée et sera composée par le duo Cam Roigard à la mêlée Damian McKenzie à l'ouverture. Deux joueurs qui découvrent la compétition et auront un coup à jouer, pour bousculer la hiérarchie. L'ouvreur aux 42 sélections est impatient d'en découdre, lui, qui avait manqué la précédente édition en raison d'une blessure au tendon d'Achille. "S'il y a des espaces, nous les prendrons. Nous avons des ailiers aux qualités létales, donc il faudra nous en servir. Nous devons revenir à nos fondamentaux, notre instinct", a-t-il promis. A lui de parvenir à organiser au mieux son attaque et de donner la possibilité aux Havili, Lienert-Brown et surtout Clarke et Fainga'Anuku de s'exprimer dans un contexte moins concurrentiel.

Devant, les Blacks auront aussi à cœur de proposer une meilleure densité et de commettre moins d'erreurs. Aussi, le retour de l'expérimenté duo Rettalick-Whitelock devrait faire du bien, à l'occasion de leur 66e association et de la 148e cap du second, en faisant l'égal de l'ancien capitaine néo-zélandais Richie McCaw. "C'est l'opportunité de rebondir", a lâché Ardie Savea qui a toutefois demandé aux siens de se méfier de la dimension physique des Namibiens.

La Namibie, pour apprendre

Car si personne ne voit la Namibie et ses 23 défaites en autant de matches joués dans la compétition, créer l'exploit, elle ne se présentera comme une victime expiatrice. Non, les Welwitschias oscille entre admiration et envie. "Jouer contre des joueurs de qualité comme l'équipe de Nouvelle-Zélande, c'est pour nous une opportunité incroyable non seulement de nous mesurer (à eux), mais aussi d'apprendre d'eux et de voir comment les meilleures équipes font les choses sur le terrain", s'enthousiasme le capitaine Johan Deysel. "Nous savions que nous étions dans une poule avec des équipes internationales de grande qualité, ce n'est pas quelque chose qui nous fait peur mais c'est quelque chose qui nous enthousiasme vraiment", complète le coach sud-africain Allister Coetzee.

Apprendre est une chose mais encore faudra-t-il à van Jaarsveld et ses partenaires le faire sans prendre une valise. Pour leur premier match, ils ont tenu environ 40 minutes contre l'Italie avant de perdre pied au retour des vestiaires et de sombrer totalement en fin de match. Des problèmes défensifs qui ne pardonneront pas face à la force de frappe néo-zélandaise. Une force que les Namibiens connaissent bien pour en avoir fait les frais en 2015 et 2019 avec deux lourdes défaites, 129 points et 18 essais encaissés, pour 23 points et 1 seul essai inscrit.

"La Nouvelle-Zélande est une des meilleures équipes au monde. Notre plan est de stopper leur momentum et de casser leur rythme", espère Allister Coetzee qui sait toutefois que "la Nouvelle-Zélande prend ce match au sérieux." C'est bien là le problème pour les Namibiens qui risque de subir de plein fouet le réveil du géant néo-zélandais.

Le match comptant pour la 2e journée entre les All Blacks, surnom des Néo-zélandais, et les Welwitschias (aigle pêcheur d'Afrique et emblème de l'équipe de namibienne) aura lieu à partir de 21h, du côté du Stadium à Toulouse.

La rencontre de la Coupe du Monde entre la Nouvelle-Zélande et l'équipe de Namibie sera diffusée en direct en clair sur TF1.

La rencontre de la Coupe du Monde entre la Nouvelle-Zélande d'Ian Foster et la Namibie d'Allister Coetzee sera accessible en streaming sur la plateforme MyTF1.

BetClic : Nouvelle-Zélande : - / Nul : 50 / Namibie : 30

Parions Sport : Nouvelle-Zélande : 1,18 / Nul : 15 / France : 3,50

Winamax : Nouvelle-Zélande : - / Nul : 70 / France : 30

Nouvelle-Zélande : 1. Tuungafasi, 2. Taukei'aho, 3. Laulala – 4. Retallick, 5. Whitelock – 6. Jacobson, 7. Papali'i, 8. Savea (cap.) – 9. Roigard, 10. McKenzie – 11. Fainga'Anuku, 12. Havili, 13. Lienert-Brown, 14. Clarke – 15. Barrett.

Namibie : 1. Benade, 2. Van Jaarsveld, 3. Coetzee – 4. Retief, 5. Uanivi – 6. Conradie, 7. Gaoseb, 8. Hardwick – 9. Stevens, 10. Swanpoel – 11. Rossouw, 12. Malan, 13. Deysel (cap.), 14. Mouton – 15. Loubser.