Coupe Davis 2022 : la France face à l'Allemagne, les joueurs et le programme

COUPE DAVIS. Début de la phase de groupes de la Coupe Davis ce mercredi 14 septembre avec un France - Allemagne au programme.

Le retour de la Coupe Davis ce mercredi 14 septembre avec un match France Allemagne au programme. Pour cette rencontre, le capitaine de Coupe Davis Sébastien Grosjean a décidé de sélectionner Benjamin Bonzi (50e mondial), Adrian Mannarino (45e), Arthur Rinderknech (58e) et, pour le double, Nicolas Mahut (20e dans cette spécialité). Richard Gasquet, en forme lors du dernier US Open, a également été appelé en renfort.

Pour l'Allemagne, la rencontre se fera sans Alexander Zverev, toujours en convalescence après sa blessure lors de Roland Garros en raison de "douleurs extrêmes" ressenties. De façon générale, les Bleus peuvent espérer sortir de la phase de poules. En plus de l'Allemagne, la Belgique sera menée par David Goffin (62e mondial), Zizou Bergs (134e), Michael Geerts (226e), Sander Gillé (78e en double) et Joran Vliegen (90e en double). En l'absence de Nick Kyrgios, l'équipe australienne sera guidée par Alex de Minaur (22e) et Thanasi Kokkinakis (81e), et le duo Matthew Ebden - Max Purcell (33e et 37e en double) pour le double.

La phase de groupes de la Coupe Davis se disputera du 14 au 18 septembre prochain alors que la phase finale se disputera du 21 au 27 novembre.

Quelle ville organise la phase finale de la Coupe Davis ?

La phase finale de la Coupe Davis 2022 se disputera dans la ville espagnole de Malaga. La ville a été sélectionnée pour les deux prochaines saisons.

Quels sont les groupes de la Coupe Davis ?

Après le tirage au sort effectué ce mardi 26 avril, voici la composition de tous les groupes de la phase de groupes de la Coupe Davis 2022 :

Groupe A (à Bologne, ITA) : Croatie, Italie, Argentine et Suède.

: Croatie, Italie, Argentine et Suède. Groupe B (à Valence, ESP) : Espagne, Canada, Serbie et Corée du Sud.

: Espagne, Canada, Serbie et Corée du Sud. Groupe C (à Hambourg, ALL) : France , Allemagne, Belgique et Australie.

: , Allemagne, Belgique et Australie. Groupe D (à Glasgow, GBR) : États-Unis, Grande-Bretagne, Kazakhstan, Pays-Bas.

Du 13 au 18 septembre

Groupe A (à Bologne)

Argentine

Suède

Croatie

Italie

Mardi 13 septembre

16h00 : Argentine - Suède

Argentine - Suède Mercredi 14 septembre

16h00 : Croatie - Italie

Croatie - Italie Jeudi 15 septembre

16h00 : Croatie - Suède

Croatie - Suède Vendredi 16 septembre

16h00 : Italie - Argentine

Italie - Argentine Samedi 17 septembre

16h00 : Croatie - Argentine

Croatie - Argentine Dimanche 18 septembre

16h00 : Italie - Suède

Italie - Suède Groupe B (à Valence)

Canada

Corée du Sud

Espagne

Serbie

Mardi 13 septembre

16h00 : Canada - Corée du Sud

Canada - Corée du Sud Mercredi 14 septembre

16h00 : Espagne - Serbie

Espagne - Serbie Jeudi 15 septembre

16h00 : Serbie - Corée du Sud

Serbie - Corée du Sud Vendredi 16 septembre

16h00 : Espagne - Canada

Espagne - Canada Samedi 17 septembre

16h00 : Canada - Serbie

Canada - Serbie Dimanche 18 septembre

16h00 : Espagne - Corée du Sud

Espagne - Corée du Sud Groupe C (à Hambourg)

Belgique

Australie

France

Allemagne

Mardi 13 septembre

14h00 : Belgique - Australie

Belgique - Australie Mercredi 14 septembre

14h00 : France - Allemagne

France - Allemagne Jeudi 15 septembre

14h00 : France - Australie

France - Australie Vendredi 16 septembre

14h00 : Allemagne - Belgique

Allemagne - Belgique Samedi 17 septembre

14h00 : France - Belgique

France - Belgique Dimanche 18 septembre

14h00 : Allemagne - Australie

Allemagne - Australie Groupe D (à Glasgow)

Kazakhstan

Pays-Bas

Etats-Unis

Grande-Bretagne

Mardi 13 septembre

17h00 : Kazakhstan - Pays-Bas

Kazakhstan - Pays-Bas Mercredi 14 septembre

17h00 : Etats-Unis - Grande-Bretagne

Etats-Unis - Grande-Bretagne Jeudi 15 septembre

17h00 : Etats-Unis - Grande-Bretagne

Etats-Unis - Grande-Bretagne Vendredi 16 septembre

16h00 : Pays-Bas - Canada

Pays-Bas - Canada Samedi 17 septembre

15h00 : Etats-Unis - Pays-Bas

Etats-Unis - Pays-Bas Dimanche 18 septembre

15h00 : Grande-Bretagne - Kazakhstan

Résultats des matchs de Coupe Davis

