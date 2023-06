Tomás Martín Etcheverry : qui est ce joueur argentin en quart de finale à Roland-Garros ?

Tomas Martin Etcheverry s'apprête à disputer un quart de finale à Roland-Garros contre Alexander Zverev. L'Argentin était inattendu à ce stade de la compétition.

Sommaire Biographie

Sœur

Classement

Il était inattendu à ce niveau là. Et pourtant Tomas Martin Etcheverry est bel et bien la surprise de ce Roland-Garros 2023. Il s'apprête à défier Alexander Zverev en quart de finale du tournoi parisien. Parmi les joueurs encore en lice, il est le seul à n'avoir concédé aucun set. Sur sa route, l'Argentin a sorti des joueurs expérimentés. Au premier tour il a défait Jack Draper, au second, Alex De Minaur, au troisième tour, il a surpassé Borna Coric et en 8e de finale, il a balayé Yoshihito Nishioka.

Cet après-midi, le 49e joueur mondial devra cependant se défaire de l'Allemand qu'il n'a jamais rencontré et qui a été demi-finaliste l'an passé à Porte d'Auteuil. Il revient en très grande forme. Le revers de l'ex-numéro 3 mondial est probablement l'un des meilleurs du circuit. Il a déjà joué de multiples quart de finale en Grand-Chelem. Sasha Zverev a retrouvé une niveau de jeu très satisfaisant. Il a par exemple étrillé Grigor Dimitrov en 8e de finale. Tomas Martin Etcheverry se confrontera donc à un joueur d'un niveau supérieur sur le court Philippe-Chatrier qu'il n'a jamais foulé contrairement à son adversaire qui connait la géométrie du court par cœur. Ce central, est le plus grand du monde et avoir des repères est très important.

en savoir plus

Fiche biographique. Tomas Martin Etcheverry est né le 18 juillet 1999 à La Plata qui est la capitale de la province de Buenos Aires. Sur le circuit junior, il s'est démarqué en remportant la Copa Barranquilla et à l'Asuncion Bowl et surtout en occupant le 12e rang mondial. Présent sur les Challengers, il est parvenu à s'imposer à Pérouse et Trieste. En 2022, il a intégré le top 100. Il a disputé ses premiers Grand-Chelem en 2022 en s'inclinant à chaque fois au 1er tour. En 2023, il a été éliminé au 2nd tour par Jannik Sinner à l'Open d'Australie. La même année, il a atteint pour la première fois les quarts de finale de Roland-Garros.

Tomás Martín Etcheverry a connu un tragique épisode dans sa vie. Il a perdu sa grande sœur Magui en septembre 2022 qui se battait contre le cancer du sein depuis le mois de juin 2020. Elle était mère de deux enfants. Depuis son décès, le joueur argentin a grimpé dans le classement ATP et il s'est offert lundi, pour la première fois de sa jeune carrière, un premier quart de finale en Grand-Chelem. Il a avoué durant ce Roland-Garros 2023, "demander constamment à ma sœur de me donner de la force. Je sais qu'elle m'en donne toujours. Aujourd'hui, à un moment important du match, avant de servir, j'ai dit 'S'il te plaît Magui, aide-moi'. Et elle m'a aidé. J'ai servi un ace ", a-t-il affirmé ému.

Pendant ce Roland-Garros 2023, l'Argentin occupe la 49e place mondiale. Avec son quart de finale à Porte d'Auteuil, il devrait occuper à minima, après le tournoi parisien, la 31e place mondiale.