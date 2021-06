Sarah Mainguy : "Top Chef m'a fait grandir" [Interview]

SARAH TOP CHEF. Arrivée deuxième de la saison 2021 de Top Chef, Sarah Mainguy s'est confiée auprès de L'internaute.com sur la finale remportée par Mohamed et sur ses futurs projets. Interview.

[Mis à jour le 10 juin 2021 à 00h05] Sarah Mainguy a terminé deuxième du concours Top Chef 2021. La candidate de la brigade de Paul Pairet s'est inclinée en finale face à Mohamed Cheikh le 9 juin 2021. Durant son parcours dans l'émission, cette cheffe nantaise a évolué dans les brigades d'Hélène Darroze et de Paul Pairet, affirmant son identité culinaire végétale et créative.

Sarah Mainguy a donné une interview à L'internaute.com. L'occasion de révéler son ressenti sur le déroulé de cette finale de Top Chef 2021, mais aussi de faire le bilan de sa participation au concours culinaire de la sixième chaîne pour cette douzième saison. Interview ci-dessous.

Quelle a été votre réaction à la découverte du résultat ?

J'étais forcément un peu déçue, mais aussi soulagée que ça s'arrête. Et j'étais très contente pour Momo [Mohamed Cheikh, gagnant 2021, NDLR] car c'était un vrai combat amical. Pas trop de déception honnêtement.

Comment avez-vous appréhendé cette finale ?

J'y suis allée un peu tout schuss : l'idée c'était de me donner au maximum, de faire quelque chose qui me ressemblait. J'ai vraiment fait ma cuisine, en tout cas c'est l'impression que j'ai eu.

C'était la première fois que vous cuisiniez dans un palace pour autant de convives, comment avez-vous vécu ce défi ?

Le fait que les cuisines soient énormes, que ce soit effectivement dans le mode banquet, c'est pas quelque chose auquel je suis habitué. Donc forcément, c'était un peu surprenant et déstabilisant au début. Mais je crois que j'ai réussi à m'en sortir.

C'est la première fois depuis 2016 qu'une femme est en finale de Top Chef...

C'était important pour moi de montrer qu'il n'y a pas de différence entre un homme et une femme, tout simplement. Si ça peut inspirer, si ça peut donner envie à des filles de participer à la compétition ou de se lancer dans la cuisine, c'est génial. Mais, encore plus que ça, c'est le fait de pas venir du monde des palaces qui était intéressant pour moi de mettre en avant. C'est cool de pouvoir montrer qu'un autre style de cuisine peut gagner les épreuves et qu'on n'est pas obligé de venir du monde des palaces et des étoilés [pour être en finale de Top Chef].

"Même les moments où je ne me suis pas sentie à l'aise, je les retiendrai" - Sarah Mainguy

Justement, le fait de ne pas avoir une formation au monde des palaces comme vous, c'était un avantage ou un inconvénient ?

Les deux je pense : c'était un inconvénient pour ce genre de finale, le format n'est pas forcément fait pour les gens comme moi qui viennent du monde des bistrots et autres. Par contre, c'était aussi un avantage pendant toute la compétition Top Chef, ça aide à avoir un regard différent.

Avec le recul, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez fait différemment durant cette finale?

J'aurais peut-être pu réfléchir un peu plus à mon plat : je l'avais pas en tête au début, je l'ai monté avec l'aide des autres candidats dans mon équipe, parce que je ne l'imaginais pas. J'aurais aimé peut-être revoir le plat, peut-être en faire un autre, peut-être que l'idée de base était un peu bancale...

Quand vous vous êtes inscrite pour le concours, pensiez-vous que vous iriez aussi loin ?

Pas du tout (rires). On est venu me chercher et au début je voulais pas faire Top Chef. Puis je me suis laissée convaincre. J'ai tenté et je pensais pas du tout être prise. Après, une fois que j'ai été prise, je me disais : "fais quatre épisodes, ce sera déjà pas mal", et me voilà en finale… C'était pas du tout prévu.

Y a-t-il un plat cette saison dont vous êtes particulièrement fière, et un moment que vous allez retenir de Top Chef ?

Le plat qui me vient tout de suite c'est la recette autour de l'oignon d'Anne-Sophie Pic, où j'ai vraiment pu m'exprimer, j'ai raconté un souvenir… C'est assez représentatif de ma cuisine je trouve. Après, il y aurait pleins de moments à retenir de cette saison, la guerre des restos c'était une expérience unique… Tout était assez unique, même les moments où je me suis pas sentie à l'aise, je les retiendrai tout autant. C'était assez incroyable.

Incroyable, c'est le mot que vous utiliserez pour définir Top Chef cette année ?

Totalement, mais je pense que ça me correspond bien aussi. Je n'ai pas tendance à croire en grand-chose, en tout cas pas beaucoup en moi, et je pense que ça a été incroyable car ça m'a sorti de ce que je connais et c'était plein de surprise.

Vous avez fait partie de deux brigades durant le concours : qu'est-ce que ça vous a apporté ?

C'était le schéma idéal : d'abord j'ai été avec la cheffe Hélène Darroze qui m'a permis de prendre confiance en moi et de me sécuriser, ensuite le chef Paul Pairet qui m'a permis à pouvoir sortir un peu de la zone de confort, d'avoir un petit grain de folie. C'était une grande chance d'avoir deux chefs.

"Top Chef m'a permis d'avoir un déclic sur la confiance que j'avais en moi"

Quel bilan tirez-vous de votre aventure Top Chef?

Je pense que Top Chef m'a permis d'avoir un petit déclic sur la confiance que j'avais en moi, ce truc un peu qui me suit depuis toujours. Ça m'a permis de comprendre aussi peut-être comment le gérer, de voir que c'était assez présent. Je ne pensais pas que j'avais aussi peu confiance en moi. C'est quelque chose qui s'est déclenché au début de la compétition et qui ne m'a jamais quitté. Ça m'a permis de me connaître mieux. Concernant ma cuisine, Top Chef m'a ouvert énormément d'horizons, chaque chef a amené un peu de sa cuisine et ça nous a permis à nous ouvrir sur pleins de nouvelles choses.

d'épisode en épisode je me suis sentie de plus en plus à l'aise, grâce aux équipes… ça m'a fait grandir, énormément.

Comment avez-vous vécu la médiatisation qui va de pair avec la diffusion de Top Chef, et notamment les réseaux sociaux ?

Je regarde assez peu. Déjà j'ai tendance à ne pas me regarder à la télévision, encore moins ce qu'on va dire de moi. Je sais que les gens sur Internet ont tendance à vouloir critiquer facilement sans avoir l'impression qu'on est aussi des êtres humains et pas juste quelque chose qui passe à la TV. C'était difficile au début. Mais avec le temps, à partir du moment où je sais que je me suis pas trahie et que j'ai été moi-même jusqu'au bout, ça allait mieux. Effectivement, on ne peut pas plaire à tout le monde.

Après Top Chef, avez-vous des projets ?

Je vais profiter de ce retour en cuisine qui me manque tant [son restaurant, Vacarme, a rouvert le 9 juin 2021, NDLR]. Je pense que ça va faire plaisir à toute l'équipe de reprendre du service. Il y aura ensuite l'ouverture d'un deuxième restaurant dans lequel je pourrais m'exprimer un peu plus et partir sur des trucs un peu plus fou, qu'effectivement je ne pouvais pas faire à Vacarme. Ce restaurant est en cours, si tout va bien, il ouvrira l'été prochain ou au printemps prochain, à Nantes toujours.

Sarah Mainguy est une cheffe française, qui se fait connaître en participant à la saison 12 de Top Chef diffusée du 10 février au 9 juin 2021 sur M6. D'abord mal à l'aise et manquant de confiance en elle, elle se révèle d'épisode en épisode une candidate redoutable qui enchaîne les victoires grâce à sa créativité et sa cuisine végétale. Elle se qualifie en finale du concours culinaire face à Mohamed Cheikh.

Âgée de 25 ans, Sarah Mainguy est originaire de la banlieue parisienne mais vit à Nantes. Elle est cheffe de son propre restaurant, Vacarme, situé dans la préfecture des Pays de la Loire. Elle y propose sa cuisine entre tradition gastronomique et modernité du bistrot. Auparavant, elle a travaillé dans les cuisines de Pierre-Sang Boyer et chez Hollybelly.

Sarah Mainguy est l'une des candidates de Top Chef saison 12, diffusée du 10 février au 9 juin 2021. La candidate a commencé le concours culinaire de M6 dans la brigade d'Hélène Darroze, aux côtés de Mohamed Cheikh et de Chloé Charles. Très vite, la jeune cheffe nantaise gagne en confiance, avant de rejoindre la brigade de Paul Pairet suite à l'élimination de Pauline. Cela lui permet d'explorer davantage son identité culinaire très végétale et la créativité au coeur de ses recettes. Un pari gagnant, puisqu'au fur et à mesure des épisodes, Sarah Mainguy devient une candidate redoutable de Top Chef, jusqu'à se hisser en finale. Elle affronte Mohamed Cheikh lors de l'ultime épreuve de Top Chef, diffusée le 9 juin 2021.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Avant de débuter Top Chef, Sarah Mainguy était déjà cheffe dans son propre restaurant avec son compagnon, Damien Crémois. On peut goûter sa cuisine bistronomique à Vacarme, situé à Nantes. Elle y propose un juste équilibre entre tradition du bistrot et tradition gastronomique. Après les confinements successifs, celui-ci a rouvert le 9 juin 2021, jour de la diffusion de la finale de Top Chef.

Top Chef - au programme TV sur M6