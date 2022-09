Patrick Sébastien : la vidéo vérité sur son cancer, dont il est guéri

PATRICK SEBASTIEN CANCER. À quelques jours de la sortie de son nouveau livre, le chanteur et ancien animateur, Patrick Sébastien, rassure son public sur son cancer, dont il est guéri. Il parle également de sa séparation.

[Mis à jour le 24 septembre 2022 à 16h45] À l'occasion de la sortie de son prochain livre Vivre et renaître chaque jour, l'ancien animateur Patrick Sébastien a donné plusieurs interviews, dont l'une pour le magazine Gala, jeudi 22 septembre 2022, dans laquelle il évoquait la lutte contre un cancer du rein dont il a été atteint. Dimanche 24 septembre, après avoir lu de nombreux articles à ce sujets, l'animateur phare du Plus Grand Cabaret du monde a sorti une vidéo YouTube dans laquelle il souhaite rassurer le public. "J'ai eu, effectivement, un cancer du rein, qui a nécessité une grosse opération, en janvier [2022], mais l'opération s'est passée avec succès, ça veut dire que je suis totalement guéri", explique-t-il. "Ne vous inquiétez pas, c'est guéri, même si l'épreuve a été compliquée", affirme-t-il. Patrick Sébastien ajoute que l'écriture de son livre a été un exutoire pour lui et souhaite montrer que le cancer se guérit.

Dans cette vidéo, Patrick Sébastien revient également sur sa séparation avec son ex-compagne Nana : "On s'est séparé à l'amiable tout simplement et on se voit régulièrement, on travaille ensemble", précise-t-il. Pour lui, son livre est un encouragement "à ne jamais renoncer". "Je voudrais vous servir d'exemple et vous dire que tout ça s'atténue", conclut-il à la fin de sa vidéo, tout en rassurant ses fans sur son état de santé. Quelques jours plus tôt, dans Le Figaro, jeudi 22 septembre, Patrick Sébastien avait déjà expliqué sa volonté de communiquer sur son combat contre le cancer. "Je veux partager avec les gens qui ont des soucis, mes méthodes pour rester debout." L'ancien animateur du service public affirme en avoir "pris plein la gueule pendant deux ans : l'éviction dégueulasse de France Télévisions, des deuils importants liés à des proches, ma séparation avec Nana et le cancer du rein." Depuis l'opération, Patrick Sébastien précise d'ailleurs qu'il a "encore une cicatrice de 40 centimètres."

Déjà atteint d'un cancer en 2009

Ce n'est pas la première fois que Patrick Sébastien est sujet d'une alerte médicale de ce type. En effet, en 2009, il avait appris être atteint d'un cancer de la peau. Lors vacances dans le Lot, l'animateur avait été pris de vomissements pendant plusieurs heures. Après consultation avec un médecin, celui-ci avait détecté un grain de beauté inhabituel. Il s'agissait bien d'un cancer de la peau. Patrick Sébastien, alors grande figure de France 2, s'était vite tiré d'affaires comme il l'avait raconté dans son livre "Dehors, il fait beau..."

Il n'a pas peur de la mort

Dans un entretien publié dans les colonnes de Gala le 22 septembre 2022, Patrick Sébastien évoque sans détour la mort. Il y explique notamment que, pour lui, le suicide n'a rien de tabou, qu'il soit assisté ou non "Ma petite-fille, Mari, m'a dit que si je faisais une chose pareille, ce serait abominable, mais qu'elle respecterait ma décision à partir du moment où c'est mon choix." Dans cette interview, Patrick Sébastien explique n'avoir que faire de la culpabilité de passer à l'acte vis-à-vis de sa famille. "Je m'en fous complètement" lance-t-il. Philosophe, il annonce que les tracas de la vie "ne sont pas la fin de quelque chose, mais le début d'autre chose", précepte que sa mère lui a enseigné elle-même.

Patrick Sébastien séparé de sa femme, mais pas divorcé

Dans l'interview qu'il a accordée à Gala fin septembre 2022, Patrick Sébastien revient aussi sur son couple formé avec Nathalie Boutot. Il explique que les deux époux sont désormais séparés. "Depuis des années, on avait des vies différentes. Elle a eu envie d'avoir plus de liberté. Ça ne change pas grand-chose, si ce n'est qu'on n'habite plus ensemble." Pour autant, le couple n'est pas du tout en instance de divorce, comme Patrick Sébastien le précise : "Avec Nana, on vit un modèle de séparation. On n'a pas envie de divorcer." Par ailleurs, Nathalie Boutot travaille toujours avec Patrick Sébastien, dans sa société de production. "Je ne peux pas être artiste et gérant. C'est donc elle qui gère."