"Danse avec les stars : Anggun éliminée, le récap de l'épisode 6"

DANSE AVEC LES STARS 2022. L'épisode 6 de Danse avec les Stars saison 12 était diffusé ce vendredi 14 octobre sur TF1. C'est Anggun qui a été éliminée, juste avant le milieu de l'aventure.

00:26 - La réaction d'Anggun, éliminée ce soir FIN DU DIRECT - La célébrité qui a été éliminée ce soir, la chanteuse Anggun, a réagi dans l'after de DALS à son aventure : « J’étais très contente, j’ai beaucoup appris, il faut dire que je suis la doyenne de l’émission et là, je commence à être très très fatiguée, je rêve de dormir jusqu’à midi demain ». Ils ne sont donc plus que 6 à pouvoir gagner cette saison 12 !

14/10/22 - 23:57 - Récapitulatif des couples qualifiés pour la semaine prochaine Il reste désormais 6 couples en compétition après l'élimination d'Anggun. En voici la liste : Thomas Da Costa et Elsa Bois, Billy Crawford et Fauve, Stéphane Legar et Candice Pascal, Florent Peyre et Inès Vandamme, Carla Lazzari et Pierre Mauduy, Léa Elui et Christophe Licata !

14/10/22 - 23:33 - Anggun éliminée de Danse avec les stars ! Après le face-à-face où les trois couples en danger devaient effectuer un jive, c'est Anggun qui a été éliminée. Le public a décidé de sauver Thomas Da Costa et le jury a décidé de sauver Florent Peyre. La chanteuse, partie de loin, a finalement su montrer une belle progression durant sa participation à DALS !

14/10/22 - 23:17 - Les couples en face-à-face Anggun et Adrien Caby, Florent Peyre et Inès Vandamme, Thomas Da Costa et Elsa Bois se retrouvent en face-à-face et doivent défendre leur place sur un jive sur "I'm still standing" d'Elton John.

14/10/22 - 23:14 - Léa Elui et Christophe Licata échappent au face-à-face avec un contemporain libéré Léa Elui et Christophe Licata dansent un contemporain sur « À fleur de toi » de Vitaa. Tout le jury est enthousiaste. François Alu félicite Léa Elui : "Vraiment bravo, tu nous as fait oublier qu'il y avait des structures, c'était une très belle performance" Chris Marques est lui aussi satisfait : "J'ai envie de te dire franchement bravo" Marie-Agnès Gillot conclut : "J'ai trouvé la danse naturelle et quand on trouve la danse naturelle, c'est que c'est bien fait". Léa Elui et Christophe Licata récoltent 31 points et sont qualifiés pour la semaine prochaine !

14/10/22 - 23:02 - Billy Crawford survole la compétition ! Billy Crawford et Fauve mettent le feu avec une samba sur « Everybody » des Backstreet Boys. L'intégralité des personnes présentes sur le plateau est debout à la fin de la performance tant l'énergie qui déborde de la danse est contagieuse. Marie-Agnès Gillot : "J'ai trouvé ça exceptionnel, j'ai rien à dire". Chris Marques lui-même est bouche bée : "Le truc avec toi, c'est que tu fais le show et là, j'y arrive pas". C'est un sans-faute et les deux premiers 10 de la saison. Le couple récolte 38 points au total et se placent premier !

14/10/22 - 22:38 - Thomas Da Costa et Elsa Bois derniers du classement Thomas Da Costa et Elsa Bois ont effectué une samba avec des influences Bollywood sur la chanson "Candy Shop" de Cryjaxx. Marie-Agnès Gillot est lapidaire : "Je n'ai pas été convaincue", Chris Marques a le visage fermé : "Je suis vraiment embêté parce que je vois un engagement que j'ai demandé la semaine dernière, mais si je parle vraiment de la technique, il n'y en avait pas". Même pour Bilal Hassani, plus souple que les autres jurés "Niveau technique, c'était un peu difficile". Thomas Da Costa ne récolte que 20 points et est dernier du classement.

14/10/22 - 22:18 - Stéphane Legar et Candice Pascal premiers du classement ! Contrairement à ce que les stories de Calisson Goasdoué laissaient penser, la danseuse, blessée aux côtes, n’est pas de retour sur le parquet. Stéphane Legar danse donc avec Candice Pascal sur un charleston sur « Perm « de Bruno Mars. Tout le jury est debout. Bilal Hassani est conquis : "Stéphane, c'était un très beau charleston, tu étais engagé du début jusqu'à la fin" Marie-Agnès Gillot est complètement d'accord : "J'ai été emportée par la danse, tu nous avais caché cette vivacité de bas de jambes jusque-là". Chris Marques donne 9 points, François Alu, 9 points Marie-Agnès Gillot, 9 points et Bilal Hassani, 9 points. Ils sont donc premiers du classement !

14/10/22 - 22:07 - 22 points seulement pour Florent Peyre et Inès Vandamme Florent Peyre et Inès Vandamme dansent une rumba sur "Et un jour une femme" de Florent Pagny. Florent Peyre a une pression supplémentaire car ses parents sont dans le public de l'émission. "Moune" et "Patos" regardent leur fils évoluer sur le parquet et tenter d'interpréter la danse de l'amour par excellence. Le couple parvient à intégrer énormément d'émotion dans leur danse. Pour Chris Marques : "Cette performance est difficile à juger car les hanches, je ne les avais pas mais il y avait des points appliqués !" Marie-Agnès Gillot n'a pas vu le même souci que son collègue juré : "Moi, je crois avoir vu des hanches, j'ai été emportée par l'artistique mais il me manquait un peu d'ondulations du haut du corps" François Alu est encore plus dur : "Moi, je suis d'accord avec mes deux collègues, il y avait des problèmes en haut et en bas". .

14/10/22 - 21:43 - Anggun et Adrien Caby remportent 25 points avec un quickstep Anggun et Adrien Caby dansent un quickstep sur “I’ll be there for you” de The Rembrandts, le générique de la série "Friends". Anggun semble un petit peu perdue dans la chorégraphie, sans doute en raison de la chanson découverte peu avant la performance. "L'énergie, j'ai trouvé qu'elle était là ce soir" pour Marie-Agnès Gillot, "L'énergie est là mais il faut que le travail de pieds soit plus présent", ajoute François Alu, Chris Marques a un avis mitigé sur la performance : "Anggun, on voit un travail appliqué au niveau des pieds et après, le haut du corps, le cadre va dans tous les sens". Anggun et Adrien Caby repartent avec 25 points.

14/10/22 - 21:32 - Carla Lazzari et Pierre Mauduy ensorcelants sur un tango moderne Carla Lazzari et Pierre Mauduy dansent un tango sur "Libre" d'Angèle. Ils ont découvert la chanson juste avant leur performance. Cela ne les empêche pas de renverser le jury dont Chris Marques et Marie-Agnès Gillot étaient debout durant la performance ! Pour François Alu : "C'était excellent. Tu as tenu ton cadre, tu étais connectée avec Pierre". Chris Marques a aussi le sourire : "Si l'objectif était de faire peur à tous vos concurrents, c'est réussi !" Le couple remporte 35 points, un niveau qui ne va pas être facile à rattraper !

14/10/22 - 21:16 - Top départ de l'épisode 6 ! L'épisode 6 de Danse avec les Stars saison 12 est lancé ! 7 candidats s'affrontent ce soir pour atteindre le milieu de l'aventure. Ils vont devoir danser sur une musique qu'ils n'auront pas entendue avant de fouler le parquet. Un risque supplémentaire pour ces danseurs amateurs !

14/10/22 - 20:57 - Billy Crawford bien remis de sa blessure ! La semaine dernière, Billy Crawford boitait dès qu'il se déplaçait, hormis lors de sa performance pour laquelle il a concentré toutes ses forces. La star s'était en effet blessé juste avant le prime, l'handicapant par rapport à ses petits camarades. Du moins sur le papier puisque cela ne l'a pas empêché de terminer premier du classement en termes de points. Et à voir les vidéos de ses entraînements cette semaine, le chanteur est parfaitement remis. Ce sont ses concurrents qui doivent trembler !

14/10/22 - 20:36 - Florent Peyre et la sensualité, pas une histoire facile ! Pour Florent Peyre qui va effectuer une rumba contemporaine avec Inès Vandamme ce soir, le souci ne semble pas se situer au niveau de l'apprentissage de la chorégraphie mais plutôt dans le regard qu'il doit porter à sa danseuse. Celle-ci qui lui demande de l'admirer et de la sensualité est bien servie par un regard fixe ou une absence totale de regard. Mais pour Florent Peyre, aucune inquiétude à avoir, le bon regard arrivera lors de la danse en directe. Inès Vandamme semble plus que sceptique à ce sujet !