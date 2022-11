"Danse avec les stars : Billy Crawford gagnant 2022, le récap"

DANSE AVEC LES STARS 2022. La finale de la saison 12 de DALS était diffusée ce vendredi 11 novembre 2022 sur TF1. Au terme de la soirée, Billy Crawford a été désigné grand gagnant de l'émission.

Billy Crawford remporte la saison 12 de DALS. Plus de 53 % des téléspectateurs ont voté pour Billy Crawford, éliminant Carla Lazzari et son partenaire Pierre Mauduy aux portes de la victoire.

23:45 - La réaction de Billy Crawford après sa victoire C'est avec beaucoup de fierté que Billy Crawford tient entre ses mains le trophée de DALS, et c'est la quatrième fois que Fauve Hautot remporte Danse avec les stars ! Billy ne réalise pas encore. "J'avais déjà gagné avant d'avoir ce trophée, du premier prime jusque maintenant, j'ai kiffé", déclare-t-il. "Merci la France, je t'aime à la folie". Il dédie également sa victoire à son pays, les Philippines.

23:31 - Billy Crawford grand gagnant de Danse avec les stars 2022 ! Billy Crawford et sa partenaire Fauve Hautot viennent de remporter la douzième saison de DALS ! Après 11 semaines de compétition, où les candidats ont travaillé d’arrache-pied pour livrer leurs meilleures prestations sur le parquet de Danse avec les stars, le verdict est tombé. Avec 53,4 % des votes, Billy Crawford a été sacré par les téléspectateurs grand gagnant de cette douzième saison, laissant Carla Lazzari et Pierre Mauduy, qui n'ont pas démérité, sur la deuxième place du podium. Tayc, le gagnant de l'année dernière, remet le trophée au vainqueur.

23:12 - Quelle est la dernière danse préférée du jury de DALS ? Après les deux dernières danses des candidats, le jury a voté, à titre indicatif, pour sa prestation préférée. Billal Hassani a voté pour Carla Lazzari tandis que Marie-Agnès Gillot, Chris Marques et François Alu ont préféré la danse de Billy Crawford. Ce dernier juge a tout de même salué les efforts de Carla mais a été impressionné par la façon dont Billy a surmonté la douleur lors du prime précédent. C'est au public de voter pour son candidat préféré. Verdict dans un instant.

23:06 - Carla Lazzari et Pierre Mauduy présentent leur dernière danse Pour la finale, Carla Lazzari et son danseur, Pierre Mauduy, ont décidé de réinterpréter leur premier contemporain de l'émission. Sur une chanson de Kate Bush, le couple donne tout, pour la dernière fois de cette saison. La jeune fille termine sa danse avec beaucoup d'émotion, dans les bras de son partenaire. "Merci parce que dans cette aventure, je me suis moi-même surprise, avant , je ne pouvais même pas danser devant une seule personne." "Merci à Pierre de m'avoir fait évoluer", déclare Carla Lazzari.

22:59 - Battle de danse entre David Douillet et Chris Marques ! Le premier candidat à avoir été éliminé de l'émission est de retour ce soir pour régler ses comptes avec le membre du jury qu'il considère comme responsable de son élimination car il lui a mis un buzz rouge : Chris Marques. L'heure de la revanche a sonné sur un paso doble aux airs de combat de boxe !

22:56 - La dernière danse de Billy Crawford et Fauve Hautot sur DALS C'est avec beaucoup d'émotion et de sincérité que Billy Crawford et Fauve Hautot réinterprètent une danse contemporaine chère au cœur de la star sur une chanson de Stromae. Billy Crawford, applaudi pour la dernière fois sur le parquet de Danse avec les stars, est ému aux larmes. Le chanteur remercie Fauve Hautot ainsi que tous les danseurs.

22:50 - Quelle a été la danse préférée du jury ? Ce soir à titre consultatif, les membres du jury de Danse avec les stars ont dû choisir leur prestation préférée. Billal Hassani et Marie-Agnès Gillot ont choisit le jive de Billy Crawford tandis que Chris Marqués et François Alu ont préféré le freestyle de Carla Lazzari. Les deux couples sont donc à égalité, c'est maintenant au public de les départager.

22:46 - Carla Lazzari et Pierre Mauduy sur un freestyle tout en douceur Carla Lazzari et Pierre Mauduy se lancent pour leur deuxième danse de la soirée pour tenter de convaincre le public de voter pour eux et leur permettre de remporter la douzième saison de Danse avec les stars. Ce freestyle sur une chanson de Jennifer est qualifié de "sublime" par Marie-Agnès Gillot qui tient à féliciter la progression de Carla. Chris Marques pour sa part, salue le fait d'avoir osé le choix de la lenteur pour cette danse de finale. Pour lui, elle nous a fait rentrer dans sa bulle.

22:25 - Billy Crawford et Fauve Hautot enchaînent sur un jive Cette deuxième danse de l'un des deux derniers couple encore en compétition met encore debout le public et le jury, Billy Crawford est exténué, il a tout donné ! Ce jive sur "Footloose" est salué par Chris Marques qui déclare que si ce soir il continuait à noter, ce serait un florilège de compliments. Rappelons que c'est maintenant au public de voter pour son couple favori.

22:16 - Stéphane Legar et Callisson Goasdoué éliminés de Danse avec les stars Avec 38 points contre 39 pour Billy Crawford et Carla Lazzari, Stéphane Legar est éliminé de la compétition. Il se dit satisfait, content et fier, il remercie sa partenaire de danse, il s'est amusé et c'est tout ce qui était important pour lui.

22:14 - Carla Lazzari et Pierre Mauduy à égalité avec Billy et Fauve Contrairement à leurs deux concurrents qui viennent de danser un freestyle, Carla et son partenaire se lancent sur un paso doble pour leur première danse de la soirée. Encore une fois, le jury est debout. Marie-Agnès Gillot se dit très impressionnée tandis que Chris Marques affirme que Carla est "une finaliste de dingue" et salue sa maîtrise du stress avec cet incroyable paso doble. Pour Bilal Hassani, "c'était magique, il y avait quelque chose de viscéral" dans son interprétation, la meilleure danse de Carla selon lui. François Alu quand à lui trouve que la colère du paso doble va très bien à la chanteuse. Elle récolte 39 points !

21:50 - Stéphane Legar et Calisson Goasdoué sur un freestyle ! Difficile de danser après la prestation presque parfaite de leur concurrent, mais Stéphane Legar et Calisson Goasdoué ne se laissent pas impressionner et interprètent un freestyle technique et rapide sur une ambiance africaine. Pour Chris Marques, Stéphane vient de faire sa meilleure danse de la saison ! "Potentiellement la danse du gagnant". Marie-Agnès est d'accord, elle a trouvé ça sublime. Quand à François Alu, il trouve que Stéphane rayonne et qu'il y a une vraie alchimie avec Calisson, mais il relève tout de même qu'il aurait aimé une plus grande amplitude de mouvent. Enfin, Bilal Hassani le félicite et applaudit sa belle performance. Ils remportent 38 points !

21:39 - Billy Crawford et Fauve Hautot remportent un 10 de Chris Marques ! Billy Crawford et sa partenaire exécutent un freestyle pour tenter de convaincre le jury sur une mise en scène remplie d'effets spéciaux et une chanson de Michael Jackson. Le public et les membres du jury sont debout pour les applaudir ! Pour Camille Combal, c'était "incroyable!", comme le relevait Chris Marques, le niveau de cette finale est exceptionnellement élevé et le ton de la soirée est donné. Pour Marie-Agnès Gillot, "c'était extraordinaire, on aurait dit la réincarnation de Michael, Jackson". Un freestyle "maîtrisé" selon François Alu, même s'il a trouvé que parfois, l'énergie de Billy Crawford n'était pas à 100%. "Une des meilleures performances de toute l'histoire de Danse avec les stars", "j'ai vu absolument le kiff absolu", selon Chris Marques ! Pour Bilal, c'est la meilleure danse d'ouverture de DALS. Billy et Fauve remportent 39 points, ils frôlent la perfection avec trois 10 et un 9 de François Alu.

21:16 - La finale de Danse avec les stars a commencé ! Ça y est, la grande finale de Danse avec les stars vient de débuter en direct sur TF1. Pour l’ultime prime de cette saison 12 de DALS, les trois derniers couples encore en compétition ont préparé trois danses chacun dans l’espoir de remporter le trophée. Qui de Billy Crawford et Fauve Hautot, Carla Lazzari et Pierre Mauduy ou Stéphane Legar et Calisson Goasdoué remportera la victoire ?