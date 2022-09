"Danse avec les stars : Clémence Castel éliminée, le récap"

DANSE AVEC LES STARS 2022. Le troisième épisode de la saison 12 de DALS était diffusé ce 23 septembre sur TF1. Clémence Castel y a été éliminée après un face-à-face avec quatre autres couples. Tout le récap à retrouver ici.

00:23 - La réaction de Clémence Castel après son élimination FIN DU DIRECT- L'aventurière Clémence Castel a réagi à son élimination "J'ai été ravie de partager ça avec Candice qui m'a poussée. J'ai pu exécuter deux tableaux et je pars avec un grand sourire et je dis bravo aux autres candidats". Pas de rancune donc. L'ambiance était d'ailleurs beaucoup plus tendue 5 minutes avant lorsque Christophe Licata a reproché à Marie-Agnès Gillot son commentaire sur le manque de travail de Léa Elui. Une explication a donc eu lieu entre les différentes personnes impliquées.

00:09 - Les réponses aux questions des internautes C'est l'heure du hashtag #ASKDALS où les membres de l'émission répondent aux questions posées sur les réseaux sociaux. "Combien d'heures vous entraînez-vous ?" ont par exemple demandé les internautes aux candidats. "Officiellement, 5-6h d'entraînement" est la réponse générale. "Le sol pour danser sur le prime est-il le même que celui dans les salles d'entraînement ?" est une autre question. La réponse est non, sans plus de précisions... Le format est sympathique mais demande à être amélioré dans les questions choisies !

23/09/22 - 23:44 - Les deux célébrités sauvées par le public sont Anggun et Stéphane Legar Lors de ce face-à-face où tous dansent un quick step, deux célébrités ont été sauvées par le public. Il s'agit de Stéphane Legar avec Calisson Goasdoué et Anggun et Adrien Caby !

23/09/22 - 23:28 - Les candidats en face-à-face On connaît les cinq couples envoyés en face-à-face et donc en danger pour la semaine prochaine : il s'agit de Léa Elui-Christophe Licata, Amandine Petit-Anthony Colette, Anggun-Adrien Caby, Clémence Castel-Candice Pascal et Stéphane Legar-Calisson Goasdoué

23/09/22 - 23:26 - Eva et Jordan Mouillerac se qualifient sur un tango argentin Eva et Jordan Mouillerac exécutent aussi un tango argentin, comme leurs concurrents. Marie-Agnès Gillot déclare : "J'ai vu une grande évolution ce soir, je vois beaucoup de travail" Bilal Hassani est du même avis : "C'est incroyable l'évolution, c'est le jour et la nuit". Pour Clémence Castel et Candice Pascal, direction le face-à-face avec 19 points tandis qu'Eva et Jordan Mouillerac sont qualifiés pour la semaine prochaine avec 28 points.

23/09/22 - 23:19 - Clémence Castel et Candice Pascal sur un tango argentin trop timide Clémence Castel et Candice Pascal dansent un tango argentin alors que Clémence Castel a évoqué ses problèmes à être féminine et sensuelle lors de sa préparation. Chris Marques : "Ce que je veux voir, c'est de l'interaction et j'ai vu Candice essayer d'aller chercher ton regard alors que tu as une approche mécanique du mouvement. Ce n'est pas tout ton corps qui danse". François Alu est d'accord avec le côté mécanique remarqué par Chris Marques. Les notes après Eva et Jordan Mouillerac !

23/09/22 - 23:10 - Une rumba sensuelle mais pas suffisante pour Léa Elui et Christophe Licata Léa Elui et Christophe Licata exécutent une rumba sur une chanson de Julien Doré. Marie-Agnès Gillot tente une blague "Vous êtes très tendue mais j'aimerais avoir des jambes très tendues" et se demande s'il n'y a pas "un manque de travail". François Alu veut faire remarquer "une amélioration, le côté Bambi est un peu parti mais pas totalement". Thomas Da Costa et Elsa Bois remportent le défi avec 27 points contre 26 points pour Léa Elui et Christophe Licata.

23/09/22 - 22:51 - Thomas Da Costa et Elsa Bois sur une valse Thomas Da Costa et Elsa Bois se sont produits sur une valse sur "Hold my hand" de Lady Gaga. Chris Marques note une "nette amélioration par rapport à la première performance" mais fait remarquer une certaine "maladresse". Bilal Hassani félicite le "bosseur". Les notes après le deuxième binôme !

23/09/22 - 22:42 - Billy Crawford et Fauve s'arrachent et se qualifient pour la semaine prochaine Billy Crawford et Fauve dansent un contemporain sur "Enfer" de Stromae. Billy Crawford relie cette chanson à son histoire personnelle et raconte sa dépression et ses pensées suicidaires après avoir vécu un trop grand succès soudain. L'ensemble du jury est extrêmement touché. Stéphane Legar et Calisson Goasdoué remportent 33 points tandis que Billy Crawford et Fauve ont 36 points, un score proche de la perfection !

23/09/22 - 22:40 - Billy Crawford très ému Billy Crawford vient de se produire sur un contemporain et d'émouvoir l'ensemble du jury. Il a lui-même fini sa performance en larmes.

23/09/22 - 22:21 - Stéphane Legar et Calisson Goasdoué époustouflants sur un contemporain Stéphane Legar et Calisson Goasdoué sont sur un contemporain sur "Respire" de Gaël Faye. Le jury est debout lors de cette prestation. Chris Marques est soufflé par cette performance : "Qu'est-ce que tu fais, c'est que le prime 3, détends-toi un peu ! Vous avez une violence délicate et c'est rare." Pour Marie-Agnès Gillot : "J'ai trouvé ça top, très naturel, on dirait que vous avez fait ça toute la vie !". Les jurés ne sont que compliments et semblent choqués du niveau du couple.

23/09/22 - 22:11 - Amandine Petit et Anthony Colette tombent face à leurs adversaires Amandine Petit et Anthony Colette se sont lancés sur une samba. Amandine Petit était suffisamment à l'aise pour se permettre de s'adresser à la caméra durant la danse. François Alu salue le travail des hanches mais émet des réserves sur les attaques au sol de l'ancienne Miss France. Bilal Hassani ne voit pas une célébrité "assez combative". Pour Marie-Agnès Gillot, "les efforts se voient". Carla Lazzari et Pierre Mauduy récoltent 31 points tandis qu'Amandine Petit et Anthony Colette n'ont que 23 points. Direction la hot seat pour Amandine Petit !

23/09/22 - 21:53 - Carla Lazzari et Pierre Mauduy sur un jive plein d'énergie Carla Lazzari et Pierre Mauduy sont les premiers à se produire dans le duel contre Amandine Petit et Anthony Colette. Sur un jive, le danseur qui a confondu DALS et soirée pyjama au vu de sa combinaison pyjama d'ours violet, rattrape sa tenue par son talent. Le binôme réussit même des pirouettes terminées par un grand écart. François Alu prévient Carla Lazzari de faire attention à "la musicalité et aux genoux". Pour Chris Marques "C'était un vrai jive, bravo, mais là, pour moi, il n'y a pas assez de rebonds". Le jury semble tout de même assez satisfait de la performance. Nous saurons leurs notes comme au premier duel, après la performance de leurs adversaires.