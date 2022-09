"Danse avec les stars : David Douillet éliminé, le récap de l'épisode 1"

DANSE AVEC LES STARS 2022. Le premier épisode de DALS, diffusé le 9 septembre 2022, a vu l'élimination de David Douillet et Katrina Patchett. Le résumé.

00:05 - Le récap du premier prime de DALS FIN DU DIRECT. La saison 12 de Danse avec les stars a officiellement démarré ce vendredi 9 septembre 2022. Six binômes ont ouvert le bal du concours à cette occasion. Alors que Billy Crawford, chanteur et danseur de formation, a mis le feu sur le parquet avec Fauve Hautot, David Douillet a récolté un "buzz rouge" de la part de Chris Marques, qui l'a envoyé immédiatement en face à face avec Eva et Anggun. C'est finalement le judoka qui a quitté l'émission. Ce premier prime était également le baptême du feu pour Marie-Agnès Gillot et Bilal Hassani, nouveaux jurés cette saison.

09/09/22 - 23:54 - Un nouvel éliminé la semaine prochaine La semaine prochaine, six nouveaux candidats vont entrer en compétition, après être resté en coulisse lors de ce premier épisode. Et comme ça a été le cas ce vendredi 9 septembre 2022, l'un d'entre eux sera éliminé à la fin de l'épisode 2. Alors, qui va obtenir les buzz d'immunité, et y aura-t-il un nouveau buzz rouge de la part de Chris Marques ? Réponse la semaine prochaine !

09/09/22 - 23:46 - Six nouveaux duos sur le dance-floor la semaine prochaine Le public a pu découvrir ce vendredi 9 septembre 2022 les six premiers binômes de la saison 12 de DALS. La semaine prochaine, six autres célébrités vont tenter leur chance sur le parquet de DALS : Clémence Castel, Théo Fernandez, Eva, Carla Lazzari, Stéphane Legar, Florent Peyre et Léa Elui.

09/09/22 - 23:37 - David Douillet réagit à son élimination "J'aurais aimé montrer une progression", a réagi David Douillet, beau joueur, à l'issue de son élimination. Il a toutefois accepté sa défaite et son départ avec humilité. Chris Marques a justifié son buzz rouge en expliquant que le judoka n'avait pas acquis les bases techniques nécessaires pour la compétition. "Si jamais vous avez un buzz rouge, c'est compliqué de se remettre dans le coup, pour moi c'était dur, a noté le premier éliminé. Quand on démarre d'un niveau négatif, en cinq jours, j'ai donné le maximum."

09/09/22 - 23:31 - David Douillet premier éliminé de DALS 2022 Le public du studio 217, où est tourné Danse avec les stars, a décidé de sauver le binôme Eva-Jordan Mouillerac. De son côté, le jury a décidé, à l'unanimité, de sauver Anggun. C'est donc David Douillet et Katrina Patchett qui quittent la saison 12 de Danse avec les stars à l'issue de ce premier prime.

09/09/22 - 23:22 - Qui s'affronte en face à face ? Le classement a parlé. Anggun, Amandine Petit et Thomas da Costa s'affrontent pour éviter de terminer en face à face. Le but : réaliser une chorégraphie challenge inspiré d'une danse qui buzze sur les réseaux sociaux. Après délibération des juges, c'est finalement Anggun qui affronte David Douillet et Eva pour le face à face de ce premier prime.

09/09/22 - 23:04 - Opérée du dos, Eva ne peut pas effectuer tous les pas Eva danse une valse contemporaine avec Jordan Mouillerac sur le morceau "Dangerous Woman" d'Ariana Grande. Bilal Hassani lui a reproché son manque de connexion avec le danseur, tout en notant que la chanteuse était visiblement stressée. La chanteuse a toutefois tenu à rappeler qu'elle avait été opérée d'une scoliose et, qu'en raison de vis dans le dos, elle a automatiquement une raideur. Avec 21 points, Eva et Jordan Mouillerac prennent la place d'Anggun et Adrien Caby dans la hot seat.

09/09/22 - 22:54 - Où en est le classement du premier prime de Danse avec les stars ? Cinq binômes ont déjà fait leurs débuts sur le plateau de Danse avec les stars. Billy Crawford est automatiquement qualifié grâce à ses quatre buzz d'immunités, tandis que David Douillet a été envoyé immédiatement en face à face par Chris Marques. On vous récapitule le classement actuel, qui peut encore évoluer au fur et à mesure des prochaines prestations. Billy Crawford-Fauve Hautot Amandine Petit-Anthony Colette Thomas Da Costa-Elsa Bois Anggun-Adrien Caby (hot seat) David Douillet-Katrina Patchett (face à face)

09/09/22 - 22:48 - Billy Crawford obtient quatre buzz d'immunités C'est au tour de Billy Crawford de tenter sa chance dans Danse avec les stars. Il est accompagné de Fauve Hautot, qui avait déjà remporté la victoire l'an dernier avec Tayc. Il a dansé un Cha Cha sur "Watermelon Sugar" d'Harry Styles. Et c'était un sans faute, puisque le chanteur a obtenu 4 buzz d'immunités, ce qui lui permet de se qualifier automatiquement pour la suite du concours.

09/09/22 - 22:27 - Chris Marques sévère avec Thomas Da Costa Thomas Da Costa et Elsa Vois ont dansé un tango argentin sur le titre "Tôt le matin" de Gaël Faye. Leur prestation a convaincu le public. Du côté du jury, Bilal Hassani leur ayant même attribué un buzz "d'encouragement", et Marie-Agnès Gillot n'a pas manqué de lui faire des compliments. A l'inverse, Chris Marques s'est montré sévère, ayant pointé des erreurs de chorégraphies et des problèmes d'exécution. Thomas Da Costa a obtenu la note de 24 points (dont un 4 de Chris Marques), ce qui lui permet d'éviter de justesse la hot seat.

09/09/22 - 22:19 - Michou fait une apparition dans Danse avec les stars Thomas Da Costa, acteur d'Ici tout commence, va se lancer sur le parquet de DALS. Sa partenaire dans l'émission sera Elsa Bois. Pour l'occasion, Michou a fait une apparition sur le plateau, souhaitant participer de nouveau avec la danseuse. Cela n'a pas manqué d'amuser les internautes, qui imaginent le Youtubeur inquiet que celle qui semble être sa petite amie danse avec un autre homme.

09/09/22 - 22:13 - Chris Marques envoie David Douillet en face à face Pour la première fois de la soirée et de la saison 12, Chris Marques a appuyé sur le buzzer rouge, provoquant la surprise du public. Le juge a en effet estimé que c'était "trop faible" pour un premier prime. Il a donc choisi de l'envoyer directement en face à face. Le choix de Chris Marques n'a visiblement pas été complètement partagé par les autres membres du jury. "J'ai fait ce que j'ai pu, a réagi David Douillet, je l'ai fait avec mon coeur, et j'ai déjà remporté ma petite victoire [en impressionnant sa femme]."

09/09/22 - 22:10 - L'épouse de David Douillet sur le parquet de Dals Avec Katrina Patchett, David Douillet a dansé un American Smooth sur "Mesdames" de Grand Corps Malade. A la fin de la danse, par surprise, l'ancien judoka a été rejoint sur le parquet par son épouse Vanessa, ce qui l'a visiblement ému. Cette dernière a voulu "le surprendre parce qu'[il l']a surpris".

09/09/22 - 22:03 - Bilal Hassani divise les internautes Les fidèles de Danse avec les stars sont devant l'émission mais également sur les réseaux sociaux ! Beaucoup ont déjà donné leur avis sur les performances, mais aussi sur le jury. La présence de Bilal Hassani avait déjà suscité des critiques, certains ne comprenant pas sa présence au milieu de danseurs professionnels. Sur Twitter ce vendredi 9 septembre 2022, un internaute n'a pas manqué de noter que "Bilal Hassani ne mérite pas d’être juge dans l’émission", quand une autre le défend : "Au moins Bilal il donne des vrais conseils et juge pas que la tenue comme JPG [Jean-Paul Gaultier, NDLR] hein."