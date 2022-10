"Danse avec les stars : Florent Peyre éliminé, le récap"

DANSE AVEC LES STARS 2022. Le septième prime de la saison 12 de Danse avec les Stars se tenait ce vendredi 21 octobre 2022. Après la découverte de l'identité du juge mystère, Denitsa Ikonomova, Florent Peyre a été éliminé de la compétition juste avant les quarts de finale. Le récapitulatif avec nous.

00:35 - Florent Peyre, éliminé, revient sur son aventure FIN DU DIRECT - Florent Peyre a réagi à son élimination da manière très fair-play et joyeuse comme lui : "Je veux remercier Inès parce que coacher Florent Peyre, c'est de la réinsertion. Elle s'est adaptée à tout avec une patience extraordinaire. J'ai travaillé avec une partenaire mais je repars avec une amie. Je ressors différent de comment je suis arrivé. J'ai passé des semaines incroyables où j'ai tout aimé. C'est une aventure extraordinaire". Il repart applaudi par tous.

00:04 - Les personnalités qualifiées pour les quarts de finale ! On connaît maintenant les stars qualifiées pour les quarts de finale de Danse avec les Stars. Après l'élimination de Florent Peyre, il ne demeure que Billy Crawford, une classe au-dessus de ses concurrents, Carla Lazzari, Léa Elui, Stéphane Legar et Thomas Da Costa. Ce dernier, régulièrement en danger, a plusieurs fois été sauvé par le public comme ce soir.

21/10/22 - 23:43 - Florent Peyre éliminé de Danse avec les Stars ! Florent Peyre a été éliminé lors de l'épisode 7 de Danse avec les Stars saison 12. Déjà en danger depuis quelques semaines, Florent Peyre avait échappé de peu à l'élimination la semaine dernière. Il n'a pas su rattraper son retard technique sur ses concurrents malgré ses qualités d'interprétation. L'humoriste part donc juste avant les quarts de finale, ne permettant pas à sa danseuse, Inès Vandamme, d'atteindre la finale comme elle le souhaitait.

21/10/22 - 23:21 - Le classement à l'issue de la deuxième manche Sur la deuxième manche de cette soirée, une chorégraphie imposée par Denitsa Ikonomova de quickstep, Léa Elui et Christophe Licata ont remporté 15 points, Carla Lazzari et Pierre Mauduy, 10 points, Stéphane Legar et Candice Pascal 5 points et Billy Crawford et Fauve, 20 points. Ces derniers demeurent largement en tête du classement tandis que Carla Lazzari et Pierre Mauduy sont deuxièmes, qualifiés pour la semaine prochaine. Les deux stars qui rejoignent le face-à-face sont Léa Elui et Stéphane Legar.

21/10/22 - 23:09 - Denitsa Ikonomova est le juge mystère ! L'identité du juge mystère présent ce soir en plus des quatre autres juges de DALS a été dévoilée. Comme les internautes l'avaient deviné, il s'agit de Denitsa Ikonomova, ancienne danseuse pro emblématique de DALS mais également ancienne juge. Le chandelier rappelait sa performance mémorable avec Loïc Nottet sur "Chandelier" de Sia il y a quelques saisons, le yaourt en cyrillique ses origines bulgares...

21/10/22 - 22:57 - Thomas Da Costa et Elsa Bois derniers du classement Thomas Da Costa et Elsa Bois, en danger la semaine dernière, ont tout à prouver avec leur paso doble. François Alu salue l'effort mais pas la performance : "C'était un tableau haute tension, l'esprit du paso était là. Ton travail a payé, mais malheureusement, ça bouge". Pour Bilal Hassani : "J'ai trouvé que c'était peut-être votre meilleure danse de la saison. Je te trouve très appliqué et il y a eu une vraie progression". Chris Marques est ambivalent : "Il y a eu de l'énergie. La chorégraphie était un vrai paso. Je trouve que ton implication était pas mal du tout mais en revanche, au prime 7, tout le monde s'améliore mais tu dois rattraper des choses que les autres ont déjà acquises". Avec 30 points, Thomas Da Costa est dernier du classement et va directement en face-à-face. Florent Peyre et Inès Vandamme se retrouvent dans la même situation.

21/10/22 - 22:47 - Le point sur les indices sur le juge mystère Trois indices sur l'identité du juge mystère ont été dévoilés jusque-là. On vous fait le récapitulatif : Indice 1 : une paire de rollers

Indice 2 : "Le juge mystère et moi avons déjà dormi dans la même chambre d’hôtel", déclare Chris Marques

Indice 3 : un pot de yaourt écrit en cyrillique Au vu de l'accent du juge mystère lorsqu'il s'exprime, les réseaux sont persuadés qu'il s'agit de Denitsa Ikonomova.

21/10/22 - 22:43 - Billy Crawford et Fauve encore une fois au-dessus du lot Billy Crawford et Fauve se sont lancés sur un tango, pour la première fois de la saison. Comme cela devient habituel, l'ensemble du plateau est debout à la fin de leur performance, des candidats aux juges en passant par le public. Le juge mystère semble satisfait : "Chaque semaine, tu excelles artistiquement". Chris Marques est lui aussi content : "Comment tu vas faire pour faire mieux chaque semaine ?" Marie-Agnès Gillot est très enthousiaste : "C'est pointu, c'est chiadé, ça va trop vite, je ne vois plus, je ne vois que du beau". Le couple remporte 47 points, loin devant les deuxièmes.

21/10/22 - 22:24 - Stéphane Legar et Candice Pascal deuxièmes du classement après leur cha-cha Stéphane Legar et Candice Pascal dansent un cha-cha plein d'énergie et très entraînant mais avec des imprécisions au niveau des pieds. Marie-Agnès Gillot a apprécié la performance : « J’ai participé au spectacle, il y a une folle énergie, tu prends l’espace. Il y avait quelques faiblesses dans le bas de jambes ». Chris Marques, lui, a plusieurs critiques à faire : « L’énergie est cool mais si on parle du cha-cha, c’est brouillon. Tu ne fais pas attention à la manière dont tu poses tes pieds. Je suis un peu déçu ». Pour Bilal Hassani « C’était quand même très très cool cette performance. Je vois des efforts techniques, notamment sur les hanches ». Le couple remporte 36 points et est qualifié pour la deuxième danse.

21/10/22 - 22:09 - Carla Lazzari et Pierre Mauduy premiers du classement ! Carla Lazzari et Pierre Mauduy dansent une rumba très sensuelle et en synergie sur "Bad Boy" d'Yseult. Le juge mystère commente ainsi la performance : « Je suis très content parce que j’ai vu une vraie jeune femme dans cette rumba ». Pour François Alu « C’était une très belle rumba, on a retrouvé une Carla complètement engagée. Les épaules sont par contre un peu levées parfois » Chris Marques est très satisfait : « Je me suis régalé parce que vous nous avez donné énormément de contenu de rumba, tu as des pointes absolument extraordinaires ». Le couple remporte 41 points et se classe premier !

21/10/22 - 21:47 - Léa Elui et Christophe Licata dansent un cha-cha énergique Léa Elui et Christophe Licata se lancent sur un cha-cha sur une chanson de Beyoncé. Pour Marie-Agnès Gillot "Je suis hyper fière d'eux, c'est très agréable à regarder, j'ai vu beaucoup plus de technique", Chris Marques a un avis beaucoup plus mitigé : "Je ne doute pas que vous fassiez un travail complètement dingue en répétitions mais cela plusieurs semaines qu'on demande de l'énergie, et c'est trop doux, il y a aussi des erreurs techniques, ce n'est pas au niveau de ce que je recherche" Bilal Hassani : "Il faut faire de la rétrospective et au premier prime, tu tremblais comme une feuille alors que là, tu étais confiante du début à la fin". Léa Elui récolte 34 points sur 50 possibles.

21/10/22 - 21:35 - Florent Peyre et Inès Vandamme sur un contemporain appliqué Florent Peyre et Inès Vandamme ouvrent le bal avec un contemporain. Les avis des juges diffèrent : pour François Alu "Au début, je me suis dit que tu allais livrer une performance incroyable et tous les pas sont faits mais au prime 7, il faut que des éléments se détachent", pour Marie-Agnès Gillot "J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que la chorégraphie était très riche, j'ai trouvé ça très expressif et athlétique" et pour Chris Marques "Je suis complètement de l'avis de Marie-Agnès ! C'est une performance appliquée du début à la fin, les choses sont présentées, dansées". Le couple repart avec 33 points, en comptant l'avis du juge mystère.

21/10/22 - 21:16 - Le prime du juge mystère a débuté ! Et c'est parti pour le septième prime de la saison de Danse avec les Stars. Pour les six couples restants, une pression supplémentaire repose sur leurs épaules ce soir. En effet, un cinquième juge, le juge mystère, va noter leurs performances aux côtés des 4 juges habituels. Et ce juge mystère a obligé les candidats à travailler une deuxième chorégraphie !

21/10/22 - 21:12 - L'ambition de Chris Marques enfin dévoilée ! Le juge le plus redoutable mais juste de tous, j'ai nommé Chris Marques, tente, semaine après semaine, de faire danser Camille Combal. Sans succès pour le moment. Mais le juge qui ne se laisse pas abatte, a carrément lancé un hashtag sur Twitter, invitant les gens à l'utiliser pour démontrer la popularité de l'idée et enfin traîner l'animateur sur le parquet pour autre chose qu'un petit pas timide. Chris Marques parviendra-t-il à ses fins avant la finale ?