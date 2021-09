"Danse avec les stars : jury, notes... Ce qui change pour la saison 2021"

DANSE AVEC LES STARS 2021. Près de deux ans après la dernière saison, Danse avec les stars signe son grand retour ce soir sur TF1. Mais plusieurs nouveautés attendent les téléspectateurs et les candidats.

L'essentiel

Près de deux ans depuis la dernière saison, Danse avec les stars signe son grand retour en 2021. Vendredi 17 septembre 2021, TF1 diffuse le premier prime dès 21h05. Et plusieurs changements sont à noter dans le déroulé de la saison. En commençant par la composition du jury, quasiment renouvelé. Si Chris Marques reprend du service, il sera accompagné en 2021 par Denitsa Ikonomova, Jean-Paul Gaultier et le danseur François Alu. Camille Combal anime seul la soirée, tandis que Karine Ferri sera présente uniquement en seconde partie. Au cours de cette saison 11, l'importance du jury sera décuplée. S'ils donneront toujours des notes aux candidats, ils auront également la possibilité d'immuniser un couple qui aura reçu quatre buzz au cours des deux premiers primes. Dès la troisième soirée, trois couples de danseurs seront envoyés en Face à Face s'ils se font buzzéd : l'un sauvé par le jury, l'autre par le public. Le dernier est éliminé du concours.

Parmi les candidats qui se déhancheront sur le parquet de Danse avec les stars durant cette saison 11, on compte Miss France 2019 Vaimalama Chaves, la danseuse burlesque Dita Von Teese, les chanteuses Lââm, Lola Dubini et Wedjene, le youtubeur Michou, les chanteurs Tayc et Bilal Hassani, les acteurs Jean-Baptiste Maunier, Lucie Lucas et Aurélie Pons, l'humoriste et chroniqueur Gérémy Crédeville et enfin l'aventurier de Koh Lanta Moussa Niang. Les deux premiers primes ont, exceptionnellement, été enregistrés, avant la reprise de l'émission en direct dès la troisième soirée du concours. Ci-dessous, on vous récapitule tout ce qu'il faut savoir sur la saison 11 de Danse avec les stars, avant la diffusion du premier prime à 21h05 sur TF1.