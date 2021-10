"Danse avec les stars : beaucoup de larmes parmi les stars"

DANSE AVEC LES STARS 2021. Ce vendredi 1er octobre, Vaimalama Chaves est de retour sur la hot seat, Tayc et Fauve Hautot déçoivent le jury.

Les larmes coulent à flot, et si la technique n’est pas toujours au rendez-vous, Lucie Lucas et Vaimalama Chaves sont très émues. Tayc et Fauve Hautot dansent toujours aussi bien, mais leur manque d’audace déçoit les jurés et le couple gagne même un petit séjour sur la hot seat.

Pendant la première partie de Danse avec les stars diffusé le 1 octobre 2021 sur TF1 Lucie Lucas et Anthony Lucas ouvre le bal, suivi de Tay et Fauve Hautot. Les deux duos obtiennent une note de 28 points. L’ancienne miss France obtient 23 points et retourne sur la hot seat.

En direct

Recevoir nos alertes live !

22:04 - Jean-Baptiste Maunier dédicace sa valse à son fils Le chanteur dédicace ce morceau qui parle de paternité à son fils. Si le message est émouvant et que le duo connecte bien, la valse ne subjuge pas le jury et Jean-Baptiste Maunier a du mal à avoir une gestuelle fluide. Le couple obtient une note de 21 points et remplace Vaimalama sur la hot seat.

21:45 - Vaimalama Chaves craque en direct Le morceau choisi "Corps" d'Yseult parlait particulièrement à la musicienne qui lutte pour l'acceptation du corps des femmes. L'ancienne miss a souvent été la cible des moqueries pendant son enfance et plus récemment à cause de son poids. Animée par la musique, la jeune femme finit le morceau en larmes. Le jury de Danse avec les stars constate une nette amélioration. mais ne donne que 23 points au couple qui prend la place de Tayc et Faune Hortaut sur la hot seat.

Qui sont les vrais partenaires des candidats et jurés de Danse avec les stars ? Chaque année, les candidats de Danse avec les stars doivent danser avec des professionnels devant le public. Mais dans la vie privée, qui sont réellement les partenaires des participants mais aussi du jury de DALS ? Les infos dans notre diaporama ci-dessous. Voir le dossier Qui sont les vrai(e)s partenaires des vedettes de Danse avec les stars ?

21:35 - Tayc et Fauve Hautot décevants : direction la hot seat Remind me d'Usher et une rumba ultra sexy : voilà ce qu'on attendait d'un des duos favoris de la compétition. Sous les yeux plein d'étoiles de sa mère, Tayc renouvelle sa performance de la semaine passée, mais si le couple met le feu au dancefloor, il ne sort pas de sa zone de confort et déçoit un peu les juges. Il obtient 28 points et est expédié sur la hot seat.

21:26 - L'émotion de Lucie Lucas Lucie Lucas déteste la valse et c'est malheureusement cette danse qui lui est attribuée dans ce numéro de Danse avec les stars. Grâce à la patience d'Anthony Colette, la jeune femme se laisse aller et commence même à prendre du plaisir. La connivence entre les deux danseurs est évidente et séduit les juges -même Chris Marques est enthousiaste-, le public, et les deux partenaire eux même puisque l'actrice termine le morceau émue aux larmes. Elle obtient 28 points, mais rejoint la hot seat où elle attendra qu'un couple obtienne moins de points.

21:17 - Denitsa Ikonomova enflamme le dancefloor Pour ouvrir le bal, l'ancienne danseuse Denitsa Ikonomova renoue avec ses premiers amours et régale le public d'une chorégraphie ultra technique. La jurée n'a pas l'intention de laisser tomber sa passion et veut montrer aux candidats qu'ils ont affaire à un jury de pro !

21:12 - Et c'est parti pour le direct ! Et c'est parti pour le direct ! C'est parti pour le troisième prime de Danse avec les stars. Ce soir, la compétition est diffusée en direct et les danseurs n'auront pas le droit à l'erreur. Après une semaine d'entrainement intensifs qui permettront à certains de rattraper leur retard ... Les téléspectateurs ont hâte de savoir si les talents déjà repérés vont se confirmer, ou au contraire si certaines stars à la traîne les semaines passées vont se révéler !

21:12 - Et c'est parti pour le direct ! Et c'est parti pour le direct ! C'est parti pour le troisième prime de Danse avec les stars. Ce soir, la compétition est diffusée en direct et les danseurs n'auront pas le droit à l'erreur. Après une semaine d'entrainement intensifs qui permettront à certains de rattraper leur retard ... Les téléspectateurs ont hâte de savoir si les talents déjà repérés vont se confirmer, ou au contraire si certaines stars à la traîne les semaines passées vont se révéler !

21:10 - Lola Dubini et Joël Luzolo, une belle complicité La Youtubeuse Lola Dubini ne se laisse pas démonter par son élimination de Danse avec les stars. Au contraire, l'humoriste a affronté le nouveau défi avec fierté et en ressort grandie... Et bien entourée. Visiblement le courant est TRÈS bien passé avec son partenaire Joel Luzolo. Le duo partage de nombreux points communs au point que l'humoriste et le danseur sont toujours en contact et prévoient même de partir en vacances ensemble prochainement.

20:57 - Tayc doute en répétition Après les 4 buzz de la semaine dernière, on s'attendait à retrouver le chanteur sûr de lui et très à l'aise sur la piste mais le niveau est encore plus élevé et l'ancien danseur sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur s'il veut séduire le juré de Danse avec les stars. Sur une des vidéos filmée lors d'un entraînement, il confie ses difficultés à suivre le rythme. Heureusement, il peut compter sur sa partenaire. La multi championne sait motiver ses troupes pour les mener à la victoire.

20:42 - Les candidats dont il faut se méfier En deux prime, nous avons eu le temps de voir qui allait devoir faire ses preuves, qui risquait de nous surprendre et de qui il fallait avoir peur. Wejdene, Moussa Niang et Vaimalama Chaves sont attendus au tournant et vont devoir prouver qu'ils ont encore leur place dans Danse avec les Stars. Le jury a hâte de voir les évolutions de Michou et Gérémy Crédeville qui ont agréablement surpris lors du dernier Prime. À craindre : Bilal Hassani, Tayc et Dita Von Teese qui ont récolté 4 buzz dès la première soirée.

20:27 - Qui est Candice Pascale, la rivale de Faune Hautot La concurrent de Faune Hautot n'en est pas à son coup d'essai puisqu'elle est la fille d'un directeur d'école de danse, discipline qu'elle pratique depuis ses 7 ans. La jeune femme est également comédienne et mannequin. Elle a dansé à New York et à Hong Kong où elle a remporté de nombreux contrats de manequinat avec l'agence Top Model HK. Elle rejoint Danse avec les stars en 2011. Danseuse de la première heure, elle finit même première en 2017 au côté du comédien Agustín Galiana. En pratique, elle n'aurait rien à envier à sa rivale Faune Hautot, mais ses deux derniers classement moyen ont refroidi la danseuse qui espère atteindre de nouveau le haut du classement avec son partenaire Gérémy Crédeville.

20:13 - Vaimalama ne trouve pas la hot seat très confortable Entre Vailamala et la hot seat, flottait un air de romance lors du prime de vendredi dernier. L'ancienne miss s'est assise dès son passage en deuxième et ne s'est malheureusement plus jamais levée. À ce sujet, la chanteuse qui ne manque pas d'humour admet avoir bénéficié d'une vue imprenable pour admirer ses camarades,même si le siège en question était plutôt très inconfortable.

19:58 - Les exigences de Wejdene et Dita Von Teese Les stars de Danse avec les stars ont chacune leurs habitudes ... Et leurs petites manies. Dita Von Teese a imposé son équipe personnelle et a amené de quoi accessoiriser ses tenues. Wejdene, déjà peu réputée pour son humilité, veut être maquillée uniquement par sa maquilleuse personnelle et a exigé sa propre loge. Tayc n'est pas en reste, ancien danseur, le chanteur a réclamé des baggys, des baskets, des sweats, en bref, des habits masculins et confortables !

19:44 - Lââm fait preuve d'autodérision sur les réseaux sociaux La chanteuse R'n'b ne s'est pas laissée démonter par sa défaite. Fidèle à elle-même, entière et sans filtre, la chanteuse n'hésite pas à faire preuve d'autodérision sur Instagram, comparant sa couleur de cheveux lors du premier prime de DALS avec une bouteille de sauce tomate ou à une peluche rose. Depuis son élimination, l'artiste à reposté de nombreuses photos d'elle en tenue de danse. Sans rancune !