"Danse avec les stars : les candidats de la saison 2022 dévoilés ?"

DANSE AVEC LES STARS 2022. Comme chaque année, les rumeurs vont bon train au sujet des candidats au casting de la saison 12 de Danse avec les Stars. Le Parisien en a déjà dévoilé les trois quarts.

[Mis à jour le 27 juillet 2022 à 14h35] Avant l'annonce officielle de TF1, Le Parisien a publié une grande partie du casting de l'édition 2022 de Danse avec les stars. Cela fait suite à l'officialisation de la participation du chanteur philippino-américain Billy Crawford ce mardi 26 juillet. Selon les informations du Parisien - qui révèle 9 des 12 candidats de DALS saison 12 - le casting serait composé de Thomas Da Costa (acteur dans Ici Tout Commence), Stéphane Legar (mannequin et TikTokeur), Florent Peyre (comédien), David Douillet (ex-judoka et homme politique), Carla Lazzari (chanteuse), Eva (chanteuse) et Anggun (chanteuse) et enfin Amandine Petit (Miss France 2021). Restent encore trois candidats à dévoiler. Le Parisien cite le comédien Frankie Muniz connu pour la série Malcolm ainsi que l'humoriste Az et enfin l'influenceur Just Riadh mais, à ce stade, le quotidien francilien n'a pas encore confirmation de leur participation.

Quelques jours plus tôt, Le Parisien avait révélé que Denitsa Ikonomova et Jean-Paul Gaultier ne rempileront pas dans les fauteuils des jurés pour l'édition 2022, tous deux pour des raisons d'emploi du temps. Ils sont remplacés par le chanteur Bilal Hassani et par la danseuse étoile de l'Opéra de Paris Marie-Agnès Gilot. François Alu et Chris Marques complètent ce jury.

Que les fans de Danse avec les stars se rassurent : Denitsa Ikonomova ne quitte pas définitivement l'émission. Elle ne sera toutefois pas candidate non plus, son emploi du temps ne le permettant pas. Cependant, la danseuse sera de retour "autour d'un événement dans l'émission" précise le producteur au Parisien, sans en révéler davantage. On ne sait pas encore à quelle date elle sera diffusée sur TF1, même si on peut s'attendre que ça soit courant septembre 2022, comme les années précédentes.

fiche programme

Si tout le casting n'a pas encore été dévoilé officiellement par TF1, une bonne partie des candidats est déjà connue. Le Parisien a dévoilé le 27 juillet 2022 la liste incomplète des stars ayant déjà confirmé leur participation au concours de danse de la Une. Voici les 9 des 12 candidats de DALS 2022 selon les informations du journal :

l'humoriste et comédien Florent Peyre

le chanteur Billy Crawford

l'ex-judoka et homme politique David Douillet

Miss France 2021 Amandine Petit

la chanteuse Anggun

le comédien Thomas Da Costa (Ici tout commence)

(Ici tout commence) le mannequin et TikTokeur Stéphane Legar

la chanteuse Carla Lazzari

la chanteuse Eva

Le jury de Danse avec les stars change pour son édition 2022. François Alu et Chris Marques rempilent, tandis que Denitsa Ikonomova et Jean-Paul Gaultier n'ont pas pu être présents en raison de leur emploi du temps chargé. Ils seront remplacés par Bilal Hassani, finaliste de la saison 11, et Marie-Agnès Gillot, danseuse étoile à l'Opéra de Paris.

Au terme de la saison 11 de Danse avec les stars, diffusée sur TF1 en 2021, Tayc, qui dansait en duo avec Fauve Hautot, a été sacré grand gagnant. Il affrontait au cours de la finale le 26 novembre 2021 Bilal Hassani-Jordan Mouillerac et Michou-Elsa Bois. Le gagnant s'est imposé avec 56% des voix du public.