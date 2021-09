"Danse avec les stars : Maxime Dereymez et Lââm réagissent aux critiques"

DANSE AVEC LES STARS 2021. Après leur élimination au terme du premier prime de Danse avec les stars, Lââm et Maxime Dereymez font l'objet de critiques de la part des téléspectateurs. Les raisons et leur réaction.

L'essentiel

Le 17 septembre 2021, Lââm et Maxime Dereymez quittaient le plateau de Danse avec les stars à l'issue du premier épisode de la saison 11. Depuis, la candidate et le danseurs essuient les critiques de la part des téléspectateurs. La chanteuse a été accusée d'avoir été "ingérable" sur le plateau de TF1, des rumeurs lui attribuant d'avoir eu des exigences sur sa tenue, son maquillage et sa chorégraphie qui aurait fait prendre du retard lors de l'enregistrement de l'émission. Elle s'est défendue sur Instagram en affirmant que ses "exigences étaient dans [son]contrat". "Avoir [ses] maquilleur et coiffeur, c'est tout à fait normal". De son côté, Maxime Dereymez a essuyé des moqueries des téléspectateurs, l'accusant de ne pas sourire assez lors du prime. Le danseur s'est justifié en rappelant qu'il avait été opéré d'une infection aux yeux, la kératite. "Je crois que certaines personnes n'ont pas réalisé que mon manque de sourire était dû à ma souffrance ! Une Kératite n'est pas une simple conjonctivite ou petit bobo à l'œil et les projecteurs n'ont fait qu'amplifier les choses", a-t-il expliqué sur Instagram. Hospitalisé, le danseur aurait pu perdre son oeil.

Le premier prime de Danse avec les stars était riche de rebondissements et de moments forts. Très loin devant les autres duos, Bilal Hassani et son danseur Jordan Mouillerac ont réalisé une prestation qui leur a valu les quatre buzz des jurés, grâce à une danse contemporaine sur le titre Courage to change de Sia. En bas du classement, Lââm et son quickstep avec son partenaire Maxime Dereymez n'a pas su convaincre. Moussa, malgré des pas très hésitants, a été sauvé par le public du plateau, tout comme Wejdene et Samuel Texier sauvés in extremis par le jury. L'émission a été regardée par 4,32 millions de téléspectateurs (22,4% de PDA).Vendredi, le 24 septembre, sept autres candidats de cette onzième saison se déhancheront sur le parquet de Danse avec les stars : Miss France 2019 Vaimalama Chaves, la danseuse burlesque Dita Von Teese, la chanteuse Lola Dubini, le youtubeur Michou, le chanteur Tayc, l'actrice Aurélie Pons, l'humoriste et chroniqueur Gérémy Crédeville. Pour rappel, les deux premiers primes ont, exceptionnellement, été enregistrés, avant la reprise de l'émission en direct dès la troisième soirée du concours.