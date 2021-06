"Danse avec les stars : quelle date pour le retour avec la saison 2021 ?"

DANSE AVEC LES STARS. Les fans de Danse avec les stars se languissent de retrouver le concours de danse de TF1. Ils ne devraient plus avoir à trop patienter car l'émission pourrait revenir dès la rentrée.

[Mis à jour le 25 juin à 16h47] En raison des conditions sanitaires, les téléspectateurs n'ont pas pu profiter d'une saison de Danse avec les stars en 2020. En effet, il était difficile pour la production de garantir la sécurité des participants mais aussi des danseurs en pleine période de pandémie. Désormais, les fans de DALS attendent des nouvelles de la saison 11 que l'on peut s'attendre à découvrir dès la fin 2021. Du moins, c'est ce Xavier Gandon, directeur des antennes du groupe TF1, a déclaré auprès de Puremédias : "Ce sera en effet l'un des évènements de la rentrée : le grand retour de Danse avec les stars !" Danse avec les stars 2021 semble donc être une réalité. Une chose est sûre cependant, Camille Combal fera son retour à l'animation du concours de danse. Et il ne sera pas accompagné de Karine Ferri qui ne sera plus présente que dans la deuxième partie de l'émission en fin de soirée. Reste à savoir quand la saison sera diffusée mais aussi avec quels candidats et jurés ! Quoi qu'il en soit, TF1 garde ces informations secrètes mais ne devrait plus tarder avant d'en dire plus.

A l'heure qu'il est, TF1 n'a pas encore communiqué officiellement sur la future saison 11 de Danse avec les stars. Si l'on en croit les dires de Xavier Gandon chez Puremédias, DALS 2021 devrait être un des événements de la rentrée sur TF1. La production est donc en train de finaliser les contrats des stars qui participeront à cette nouvelle saison. Mais, pour l'heure, aucune rumeur n'a été confirmée ni par la production ni par TF1. Patience donc ! En attendant, retrouvez les photos du casting de Danse avec les stars 10 ici.

Beaucoup de questions se posent au sujet du jury de Danse avec les stars 2021. Et pour cause, des changements peuvent être attendus à ce sujet dans les prochaines semaines. Patrick Dupond, décédé en mars 2021, laisse un grand vide dans la famille DALS. Jean-Marc Généreux, de son côté, est parti travailler pour France Télévisions, il est peu probable de le retrouver sur TF1. Shy'm, quant à elle, vient de donner naissance et pourrait choisir de ne pas reprendre son siège de jurée tout de suite. Pour le moment, la production de Danse avec les stars n'a pas évoqué fermement le jury de DALS saison 11. Nous devrons donc nous montrer patients avant d'avoir ces informations.

La saison 10 de Danse avec le stars s'est terminée en novembre 2019 par une finale opposant deux hommes : Ladji Doucouré et Sami El Gueddari. Accompagné de la danseuse professionnelle Inès Vandamme, Ladji Doucouré n'a pas démérité mais c'est Sami El Gueddari qui s'est imposé avec l'aide de Fauve Hautot. Le duo de danseurs s'est imposé avec 62% des votes des téléspectateurs : Sami El Gueddari a donc remporté Danse avec les stars 2019.