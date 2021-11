"DIRECT. Danse avec les stars : Michou éliminé, qui sera le gagnant 2021 ?"

DANSE AVEC LES STARS 2021. A l'issue de la première danse, Michou a été éliminé. Il termine à la troisième place de Danse avec les stars, Tayc et Bilal Hassani sont toujours en compétition. La finale en direct.

Quel candidat est le favori pour remporter Danse avec les stars ? Difficile de connaître avant les votes finaux le gagnant 2021. En effet, Tayc et Bilal Hassani ont longtemps fait figure de favoris, s’imposant de prime en prime, l’un en n’allant jamais au face-à-face, l’autre en émouvant le public et le jury avec ses danses poétiques. Sur les réseaux sociaux, les internautes n'ont pas caché leur déception suite au départ de Michou, qu'ils espéraient voir gagner. Entre Tayc et Bilal Hassani, cela s'annonce très serré ! Suivez ci-dessous la finale de Danse avec les stars en direct.

22:31 - Denitsa Ikonomova en couple avec François Alu ? Des rumeurs prêtent à Denitsa Ikonomova une relation de couple avec François Alu. Sur le plateau de Danse avec les stars, ils ont fait une démonstration devant le public, et leur complicité était palpable. Les internautes ont bien remarqué quelque chose entre eux : "François et Denitsa ils ont fait leur coming out couple là on est ok?", "Mais c’est que je verrai bien François et Denitsa ensemble, ils sont canons", peut-on lire sur Twitter.

22:24 - Comment voter pour les candidats de Danse avec les stars ? Pour voter pour l'un des deux finalistes de Danse avec les stars, deux solutions s'offrent aux téléspectateurs : par téléphone au 34 80 ou par SMS au 72525. Tayc porte le numéro 1, tandis que pour Bilal Hassani, il faut donner le numéro 2.

22:18 - Les internautes déçus de l'élimination de Michou Les internautes s'y attendaient en découvrant les règles de cette finale 2021, et ça s'est produit : Michou a été éliminé de Danse avec les stars. Sur Twitter, ses fans n'ont pas cachés leur déception : "Un peu trop prévisible l'élimination de Michou, c'est dommage. Il méritait mieux", peut-on lire sur le réseau social de l'oiseau bleu. "Première et dernière fois que je regarde DALS", peut-on également trouvé sur Twitter. Michou, il tape l'une de ses meilleures presta et une des plus grandes évolution, pour se faire sortir dans 15 minutes par la prod car elle veut un gagnant, qui danse. #DALS pic.twitter.com/cuyY1lj9nk — #PochettinoOUT (@tjrdebout) November 26, 2021

22:11 - Michou éliminé de Danse avec les stars Les jurés ont été bouleversés par la danse de Bilal Hassani. Le candidat a obtenu un total de 39 points sur 40. De fait, Michou, qui avait une note de 32/40, est éliminé de cette finale de Danse avec les stars.

22:09 - Qu'ont pensé les jurés de la prestation de Bilal Hassani ? C'est le moment décisif. Les jurés se sont montrés très enthousiastes à la première danse de Bilal Hassani. S'il obtient une meilleure note que Michou, il se qualifie pour la suite de cette finale. "J'étais sur un petit nuage pendant cette danse", a commenté François Alu. De son côté, Jean-Paul Gaultier a jugé la performance "magnifique, très beau, une montée vers le soleil. C'est toi, c'est vous". Chris Marques estime que la danse de Bilal Hassani était "une apothéose."

21:57 - Les internautes persuadés que Michou sera éliminé Sur les réseaux sociaux, les fans de Michou sont inquiets pour son sort. Les jurés déterminant lequel des trois candidats est qualifié pour la suite de la finale, le Youtubeur est clairement désavantagé. Au point que certains crient au complot alors que Bilal Hassani n'a pas encore dansé ! "Bien sûr que Bilal va avoir 40. Tout pour éliminer Michou" peut-on lire sur le réseau social, tout comme "Les juges qui mettent tous 8 à Michou pour laisser de la marge à Bilal... pas cool". C’est le jury qui choisit les 2 finalistes clairement avec les notes et ils veulent Tayc et Bilal dans le duo final ce qui semble logique #DALS #DALS11 — Melou⭐️⭐️ (@MelouMoreau) November 26, 2021

21:52 - Que remporte le gagnant de Danse avec les stars ? Remporter Danse avec les stars ne permet de ne “rien” remporter sur le papier pour la vedette, si ce n’est un trophée et la gloire d’être élu le meilleur danseur de la saison sur TF1. Il semble toutefois important de souligner que le gagnant de Danse avec les stars acquiert une notoriété importante auprès des téléspectateurs de TF1, surtout lorsqu’il ne fait pas déjà partie des programmes de la première chaîne.

21:48 - Quelle est la note de Michou après sa première danse ? Michou s'est dit "très fier" de son parcours avec Elsa Bois dans Danse avec les stars. A l'issue de sa première danse, Chris Marques avoue s'être "régalé" à l'issue de sa première danse : "tu es le seul à ne pas avoir d'expérience scénique avant de démarrer Danse avec les stars. Avoir appris tout ce que tu as appris et avoir cette présence [...] j'ai envie de te dire bravo. Rien que pour ça, tu as déjà gagné". De son côté, Denitsa Ikonomova à applaudi son parcours. Michou obtient une note de 32/40. Sur le classement provisoire, il est derrière Tayc, mais Bilal Hassani n'a pas encore dansé.

21:43 - Quelle est la relation entre Michou et Elsa Bois ? La relation entre Michou et Elsa Bois affole les internautes depuis le début de la saison 2021. Alors que la danseuse était jusque-là en couple, elle a annoncé avoir rompu avec son compagnon, à cause de la distance et de la visibilité apportée par l’émission. Les internautes ont même eu l’impression que le couple de DALS s’est embrassé lors de la demi-finale. Dans Fil Rouge, le podcast du journal régional Le Dauphiné Libéré, Elsa Bois est revenue sur sa relation avec Michou : "On s'entend vraiment très bien. On verra ce qui se passe dans l'avenir, mais on s'entend vraiment très bien." Dans l’émission de Cauet sur NRJ, elle a été plus cash : “Non, on n’est pas ensemble. On s’entend très très bien, mais on n’est pas ensemble [...] Il n’y a pas eu de dérapage.”