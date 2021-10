"Demain nous appartient : Anna a-t-elle tué Marjorie ? Spoilers du vendredi 29 octobre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 1046 de Demain nous appartient du vendredi 29 octobre 2021, un cheveu blond a été retrouvé mêlé au sang de Marjorie. Résumé et spoilers.

Sommaire Diffusion

Replay

Streaming

Acteurs

[Mis à jour le 28 octobre 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 1046 de Demain nous appartient diffusé le vendredi 29 octobre 2021 sur TF1. Dans l'épisode de DNA du 29 octobre 2021, les policiers apprennent que c'est bien le sang de Marjorie qui a été retrouvé dans la cuisine. Craignant que Jim puisse être coupable et s'en prenne aussi à Anna, Karim débarque chez elle pour la tenir au courant que son amant est le principal suspect. Sur le parking d'un hôtel, Martin interpelle Jim de manière musclée. Au commissariat, Martin demande des comptes à Karim après avoir appris qu'il connaissait Jim, accepte de le laisser sur l'affaire mais lui demande de ne pas s'approcher du suspect. Pendant l'interrogatoire, Jim dit ne rien avoir à se reprocher. La voiture de sa femme est retrouvée dans la garrigue. Dans le coffre : pas de corps mais du sang et un cheveu… mais blond. C'est un cheveu d'Anna !

En parallèle dans cet épisode de Demain nous appartient, Victoire apprend à Sandrine, sur le départ pour la Guadeloupe, qu'elle a rendez-vous avec un homme. Au Spoon, Victoire – qui se fait appeler Mylène - est cash avec l'homme qu'elle rencontre : elle lui propose d'aller à l'hôtel sans même prendre le temps de discuter ni de boire un verre. A l'hôtel, Victoire n'arrive pas à se détendre. Elle choisit de dire qu'elle a une cicatrice, lui montre et attend sa réaction : il lui dit qu'elle est magnifique. Mais la séance s'avère décevante pour Victoire qui ne prend pas de plaisir. Elle revient à l'hôpital pour réintégrer son poste. Flore en profite pour lui présenter le nouveau pédiatre : le Dr Benjamin Ventura, qui n'est autre que l'homme avec qui elle a couché dans l'après-midi.

Au même moment à Sète, toujours dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé sur TF1 le 29 octobre 2021, Jahia est déprimée car Jordan et elle n'ont toujours pas avancé sur leur exposé en commun. Sa sœur lui conseille de l'appeler pour remettre les compteurs à zéro. De son côté, Jordan écrit à son prof de français pour lui dire qu'il ne veut plus faire l'exposé quitte à être sanctionné. Sa mère l'en empêche. Après le SMS de Jahia, les deux ados se retrouvent sur la plage, décident de se remettre à travailler mais chacun de leur côté. Dans leur chambre, ils échangent des messages. Le début d'un flirt ?

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.