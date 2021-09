"Demain nous appartient : Garance et Jordan suspectés du meurtre, spoilers du mardi 7 septembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 1008 de Demain nous appartient diffusé le mardi 7 septembre 2021, l'enquête mène les policiers sur deux pistes. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 6 septembre 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 1008 de Demain nous appartient diffusé le mardi 7 septembre 2021 sur TF1. Dans l'épisode 1008 du mardi 7 septembre de DNA, Garance fait un cauchemar dans lequel elle pousse Clément du haut de l'escalier, provoquant sa mort. A son réveil, Victoire l'interroge mais la jeune femme reste mutique. Au lycée, Martin et Karim interrogent Gabriel et orientent leurs soupçons vers Garance. Un peu plus tard, Chloé organise une minute de silence et rappelle qu'un psychologue scolaire se tient à disposition des élèves. Au commissariat, Garance est interrogée par les policiers : même si elle se réjouit de la mort de Clément, elle clame son innocence. C'est au tour de Mathilde d'être ensuite interrogée. Si elle se dit innocente, elle accuse Jordan, qu'elle a vu s'embrouiller avec Clément. A l'appartement des Roussel, la police vient l'arrêter. Mais l'ado a pris la fuite…

Également dans l'épisode 1008 de DNA, à La Paillote, Noor et Judith profitent des premiers rayons du soleil quand elles voient Noa en pleine discussion avec la même fille que la semaine dernière. Jalouse, Judith préfère rentrer, prétextant le froid. Au mas, de mauvaise humeur, Judith se montre désagréable avec son père avant de se confier. Il l'encourage à parler à Noa. Un peu plus tard, Dorian vient acheter à Judith une bourriche d'huîtres. Au loin, Noa les observe avec attention. Un peu plus tard, Noa sonne à la porte de Judith et lui demande si son petit ami est là. Judith dément concernant Dorian et Noa explique que la fille avec qui il était souvent ces derniers temps est sa cousine. Fatigué de ce petit jeu entre eux, Noa lui demande ce qu'elle attend de lui. En guise de réponse, elle l'embrasse dans le cou.

Enfin, toujours dans l'épisode du mardi 7 septembre de Demain nous appartient, dans la cour de récré, un homme fait son entrée. Mona est sous le charme et l'accompagne jusqu'au bureau de la proviseure qui l'accueille avec enthousiasme. C'est le nouveau professeur de Français : François Lehaut. En classe, il fait connaissance avec ses élèves qui ont l'air d'apprécier son approche de la littérature. Trop collée à son téléphone portable, Camille se voit tout de même imposer la lecture des Liaisons dangereuses pour la fin de la semaine prochaine. Dans la cour, les élèves débriefent quand Camille a la surprise de voir sa mère à la porte du lycée. Elle lui annonce qu'elle vient s'installer à Sète.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.