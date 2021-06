"Demain nous appartient : Garance mène l'enquête, spoilers du 16 juin 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 949 de Demain nous appartient, l'adolescente s'allie à Victoire pour faire la lumière sur la disparition de sa mère. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 15 juin 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 949 de Demain nous appartient diffusé le 16 juin 2021 sur TF1 . Dans l'épisode 949 de Demain nous appartient, Noa est en salle d'interrogatoire après son interpellation de la veille. Le jeune homme se dit innocent et fournit un alibi : il aurait passé la soirée avec Léa, rencontrée sur une appli. Après vérification, il est libéré. A l'hôpital, Victoire soutient Garance dans sa quête de vérité. Ensemble, elles vont voir le médecin légiste, mais Mike n'est pas dans son bureau. Les deux collègues fouillent son ordinateur avant que Mike ne les surprenne et les chasse. Désespérée, Garance tente un rapprochement avec Juliette et en l'apprenant, Sacha, fatigué des soupçons qui pèsent sur lui, explose de rage. Mike convoque Martin pour un éclat de dent retrouvé dans la gorge de Julie Laval. L'analyse ADN révèle qu'il appartient à Vinciane Allard, très connue des services de police.

Toujours dans l'épisode du 16 juin 2021 de DNA, Sylvain et Christelle essaient de convaincre Betty de chanter au Spoon pour la Fête de la musique mais leur fille craint de ne pas assurer. Surtout qu'il y a le bac ! De son côté, Mona dit avoir trouvé une solution pour que la banda de Maud se produise. Avec une contrepartie : qu'elle puisse aussi jouer. Peu après, Alex propose aux filles de l'accompagner pour leur présenter Tristan dont il connaît la recherche. Au Spoon, le restaurateur n'a pas de préférence entre Betty et la banda car une seule chose compte : que le groupe de Mike abandonne son projet de jouer.

Timothée annonce à son amie Manon, dans l'épisode de Demain nous appartient du 16 juin 2021, qu'il préfère vivre en prison avec son père plutôt que suivre Lou à Marseille. Son plan ? Prendre en otage la classe de philosophie avec un pistolet acheté sur le dark web. D'abord incrédule, Manon réalise que Timothée est sérieux et use de tous ses arguments pour le convaincre d'abandonner son projet. Le ton monte et un coup de pistolet part, brisant un vase. Un peu plus tard sur le port, Timothée accepte de jeter l'arme dans le canal. Quand il revient chez lui, Lou lui annonce qu'elle va le laisser seul pendant une semaine, le temps de trouver un logement à Marseille.

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.