"Demain nous appartient : Jim coupable ? Spoilers de la semaine du 1er novembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 1er novembre 2021, la police trouve une piste contre Jim. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 29 octobre 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers des épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 1er novembre 2021 sur TF1. Dans les épisodes de DNA diffusés à partir du 1er novembre, tout semble accuser Anna concernant la disparition de Marjorie. En effet, son aventure avec Jim et le message de menace qu'elle a laissé sur le portable de la femme de son amant la rendent forcément suspecte aux yeux de la police. Rappelons surtout qu'un cheveu d'Anna a été retrouvé dans le coffre de la voiture de Marjorie. Cependant, Jim est également suspect et Anna finit par le dénoncer. Alors que les recherches ne semblent ne rien donner, Roxane et Karim remarquent un mouvement suspect sur le compte bancaire de Jim. Une importante somme a été versée sur le compte de Jim depuis celui de Marjorie et c'est très probablement Jim qui en est à l'origine.

Toujours dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 1er novembre, un nouveau personnage prend part aux intrigues de la série. Il s'agit de Benjamin Ventura, nouveau médecin à l'hôpital Saint-Clair. Ce même Benjamin avec qui Victoire a couché vendredi ! Sûrement trop gênée, elle décide de l'ignorer sur son lieu de travail. Mais Samuel non plus ne semble pas voir son arrivée d'un très bon œil. Serait-il jaloux ? Aurait-il peur que celui-ci séduise Victoire ? La situation promet d'être tendue à l'hôpital…

Enfin, la semaine prochaine dans DNA, Léo, le petit cousin des Roussel sera entre la vie et la mort. En effet, dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 1er novembre, alors que Lizzie demande à sa mère de lui payer des cours particuliers de chant et que cette dernière ne veut pas prendre au sérieux qu'elle envisage de devenir chanteuse, Léo se sent mal et fait un malaise. Mais que lui arrive-t-il ? Son état inquiète sérieusement la famille, mais le jeune garçon est entre de bonnes mains puisque Benjamin fera tout pour le sauver.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.