"Demain nous appartient : Judith en danger, spoilers du mercredi 20 octobre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 1039 de Demain nous appartient du mercredi 20 octobre, Noa comprend le danger pour sa petite amie. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 19 octobre 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 1039 de Demain nous appartient diffusé le mercredi 20 octobre 2021 sur TF1. Dans l'épisode de DNA du 20 octobre, Judith et Roxane, toujours retenues prisonnières par Yvan Josse, communiquent à travers le mur de leurs box. Judith s'en veut d'avoir pensé que Noa pouvait être responsable et est prise d'une angoisse quand elle réalise qu'Yvan pourrait la tuer pour l'empêcher de parler. Au commissariat, l'enquête avance à tout petits pas pour trouver le véhicule de l'enlèvement. Au mas des Josse, Sara sollicite l'aide de Noa en lui demandant si le nom d'Assia lui dit quelque chose. Le jeune homme se tait, mais après le départ de Sara, se précipite dans le bureau de son grand-père pour y regarder une photo de mariage. Dans la cave où sont retenues les deux jeunes femmes, Yvan semble furieux, ouvre brutalement la porte du box de Judith et la met en joue. Roxane simule un gros mal de ventre pour faire diversion. Puis il se rend au mas, où sa nervosité interpelle Noa qui se débrouille pour monter à l'arrière du pickup et se cache sous une bâche.

Au même moment, dans cet épisode de Demain nous appartient, Jahia refuse de faire un exposé avec Jordan qu'elle estime être raciste, facho et buté. Sa mère trouve pourtant que c'est une bonne manière de régler leur conflit par le dialogue, tandis que sa sœur lui conseille d'essayer de le faire changer. De son côté, Jordan confie à son frère qu'il n'a jamais autant détesté quelqu'un que Jahia. Il n'aime pas les gens qui se font passer pour des victimes. Au moment de travailler ensemble, la discussion s'engage entre les deux ados et tourne à l'aigre. Jordan lui dit qu'il s'en fout de sa couleur de peau, mais il en a marre qu'elle passe sa journée à faire sa petite révoltée. Il s'en va, lassé de l'attitude de Jahia.

En parallèle, Christelle et Sylvain rentrent de leurs longues semaines de vacances à Deauville payées avec le lingot d'or. Charlie se pose quelques questions sur leur nouveau train de vie et leurs tenues de bourgeois. Dans l'épisode 1039 de Demain nous appartient diffusé le 20 octobre sur TF1, Sylvain essaie d'expliquer qu'ils ont gagné au jeu. Quand elle retourne à l'hôpital, Christelle ne passe pas inaperçue avec ses deux heures de retard et son look chic. Un sans-abri se présente et demande de l'aide. Elle lui trouve une place dans un foyer mais la place n'est finalement plus libre. Elle l'envoie du coup au Grand hôtel Marin qu'elle réserve et paie.

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.