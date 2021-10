"Demain nous appartient : Judith victime du ravisseur, spoilers du vendredi 15 octobre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 1036 de Demain nous appartient du vendredi 15 octobre, le ravisseur de Roxane s'en prend à Judith. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 14 octobre 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 1036 de Demain nous appartient diffusé le vendredi 15 octobre 2021 sur TF1. Dans l'épisode de DNA du 15 octobre, Victoire montre ses dessins à Sara, attirant l'attention de Judith qui bloque devant un logo que le médecin a crayonné. Elle l'a déjà vu sur un sac de joute de Noa. Elle file voir son petit ami et lui demande des comptes au sujet du logo mais aussi sur sa soirée de lundi. Pourquoi a-t-il dit à la police qu'ils étaient ensemble alors qu'elle était avec son père ? Noor lui conseille d'en parler à la police. Dans la maison où elle est retenue, Roxane est obligée de réciter un texte, maquillée à outrance, les mains nouées. Judith est en route pour dîner avec ses parents, au téléphone avec sa mère, quand une camionnette sombre s'arrête à son niveau. Une personne en sort, l'assomme et l'enlève.

Au même moment, dans l'épisode 1035 de PBLV de demain, Anna explique à Karim que sa priorité est pour l'instant le travail et non d'avoir un bébé, ce qu'il ne peut comprendre. A l'hôpital, Flore rend visite à Anna pour sa deuxième journée de boulot. Elle lui conseille de ne pas laisser sa vie professionnelle empiéter sur sa vie personnelle. Un peu plus tard dans le jardin de Chloé, Anna et elle trinquent, échangeant sur leurs nouveaux métiers. Quand vient le sujet Karim, Anna explique le problème. Elle ne sait pas s'il y aura un jour un bon timing pour un bébé. Un peu plus tard au Spoon où elle a rendez-vous avec son amoureux, Anna est interrompue par Jim Irving, photographe reporter. Chacun connaît et admire le travail de journaliste de l'autre. Elle lui raconte qu'elle est désormais psychologue. On sent un trouble.

Toujours à Sète, dans l'épisode 1035 de Demain nous appartient diffusé le 15 octobre sur TF1, Charlie et Sofia se lancent toujours autant de piques. Pour l'heure, Charlie se lance dans une campagne de dernière minute en offrant des tickets pour des consommations gratuites au Spoon. Le dépouillement a lieu, c'est serré. Les deux jeunes femmes sont ex æquo avec 123 voix chacune, et il ne reste qu'un bulletin ! Verdict : c'est Charlie Molina qui est élue présidente du bureau des élèves du BTS. Sofia la traite d'imposture mais déprime. Heureusement son amie lui remonte le moral en lui rappelant que Charlie s'est piégée toute seule : pendant un an, elle va devoir beaucoup travailler pour le BDE alors qu'elle n'en a pas les épaules.

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.