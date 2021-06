"Demain nous appartient : Juliette comprend pour Sacha, spoilers du 22 juin 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 953 de Demain nous appartient diffusé le mardi 22 juin 2021, après que Garance lui a mis la puce à l'oreille, Juliette découvre que Sacha a menti au sujet de ses allées et venues. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 21 juin 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 953 de Demain nous appartient diffusé le mardi 22 juin 2021 sur TF1. Dans l'épisode 953 de Demain nous appartient du mardi 22 juin, Timothée reçoit un message de l'Élysée concernant sa demande de grâce présidentielle pour son père, mais la réponse n'est pas favorable. Cependant, le président de la République lui suggère de faire une demande auprès du juge des libertés et de la détention. Manon l'encourage à tenter le coup. L'avocate va faire à nouveau la démarche, mais elle prévient Timothée qu'elle n'est pas très optimiste. De leur côté, Maud et Camille insistent auprès de leur père pour qu'il fasse avancer l'affaire, ce qu'il refuse catégoriquement.

Toujours dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le mardi 22 juin, Souleymane projette de partir deux semaines en voilier avec Judith et leurs amis, mais la jeune fille ne semble pas emballée par l'idée. Elle en parle à sa mère et voudrait qu'elle lui donne une excuse pour ne pas y aller ; lassée de sa relation avec Souleymane, elle n'a pas envie de passer trop de temps avec lui. Sa mère joue le jeu, mais lui suggère d'être honnête avec son copain, ce que Judith essaye de faire, avant de se défiler au dernier moment.

Enfin, dans l'épisode du mardi 22 juin de DNA, Karim interroge Sacha au sujet de Vinciane Allard, qui était sa voisine à Bordeaux, mais ce dernier nie l'avoir connue. Dans l'impossibilité de vérifier les alibis de Sacha, la police se met à chercher la preuve qu'il était à l'étang au moment où les cadavres ont été jetés à l'eau. Encouragée par le fait que Juliette commence à douter de Sacha, Garance continue de mener l'enquête à sa façon, mais Victoire lui conseille de rester prudente. L'homme est en effet de plus en plus agressif et odieux. Sentant que son compagnon ne lui dit pas tout, Juliette vérifie l'historique de son GPS et fait une grande découverte : Sacha était bien dans la rue indiquée par Garance le soir où on a tenté de la renverser. Elle demande des explications à Sacha, exigeant que pour une fois dans sa vie, il lui dise la vérité.

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.