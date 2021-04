"Demain nous appartient : la police enquête sur Quentin, spoilers de la semaine du 12 avril 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans les épisodes de Demain nous appartient de la semaine du 12 avril 2021, Aurore et ses collègues cherchent la vérité sur Quentin. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 9 avril 2021 à 19h31] Cet article contient des spoilers sur les prochains épisodes de Demain nous appartient, diffusés à partir du lundi 12 avril 2021. Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés sur TF1 dans la semaine du 12 avril 2021, Samuel va proposer à William et sa famille de venir s'installer chez lui le temps que la situation s'améliore avec Quentin. La colocation ne sera pourtant pas simple, car l'appartement de Samuel est trop petit pour accueillir toute une famille. Alma va tout faire pour recevoir comme il se doit les Daunier. Cela ne va pourtant pas plaire à Manon qui va critiquer ses talents de cuisinière. Alma, quant à elle, va avoir du mal à se sentir chez elle et va demander à Samuel d'imposer des règles pour le bien de la colocation.

Aurore de son côté, ne va pas laisser Quentin s'en sortir ainsi. Elle va demander à Sara d'enquêter un peu plus sur Quentin et la jeune femme va rapidement trouver une piste sur l'adolescent. De son côté, Georges va regarder les vidéos de surveillance du pont le jour de la tentative de suicide de Quentin. Le policier va réaliser que le jeune homme n'avait pas l'intention de mettre fin à ses jours et qu'il a attendu l'arrivée de Sofia et Manon pour faire sa mise en scène. La policière va donc avoir une idée afin de récupérer son appartement et arrêter Quentin. Sofia ne sera pas en forme après la trahison de Quentin et va tenter d'en parler à Arthur. Le jeune homme, très jaloux, va en avoir assez que sa petite amie parle de son nouveau rival et un fossé va se creuser dans le couple.

Camille relooke Judith

Dans la semaine du 12 avril 2021 de Demain nous appartient, Chloé a lancé sa marque de bijoux et est devenue accro aux réseaux sociaux. La mère de Maxime va bientôt réaliser qu'elle s'est fait piéger par Maud et Judith concernant sa collaboration avec une grande marque de bijoux coréennes. La professeure de SVT va donc passer à l'action et va vouloir se venger. De son côté, Camille va honorer sa promesse et va passer un peu plus de temps avec Judith. La jeune femme va vouloir avoir un look un peu plus féminin et Camille va lui faire essayer de nombreuses tenues. De son côté, Charlie va penser que Judith veut quitter Souleymane.

Flore et Anna se disputent

Également dans Demain nous appartient, Bart s'est beaucoup rapproché d'Anna depuis son retour et va vouloir organiser une soirée avec ses deux mères. Il va inviter Flore et Anna chez lui pour une petite soirée jeux de société. Ce sera aussi l'occasion pour lui de présenter officiellement sa nouvelle petite amie. Le jeune homme va se mettre en binôme avec Louise alors qu'Anna va se retrouver avec Flore. Le jeu va rapidement tourner au cauchemar quand Bart va leur poser une question sur les Liaisons Dangereuses. Anna va faire de nombreux sous-entendus à Flore, qui n'a pas hésité à trahir sa meilleure amie en couchant avec Alex. Le ton va rapidement monter et Bart va devoir trouver un moyen de les calmer. Plus tard, Flore et Anna vont se réconcilier en évoquant un sujet douloureux.

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.