"Demain nous appartient : la vérité dévoilée ? Spoilers de la semaine du 6 septembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 6 septembre 2021, Chloé réalise ce qui s'est vraiment passé. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 3 septembre 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers des épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 6 septembre 2021 sur TF1. La semaine prochaine dans DNA, après la mort dramatique de Clément, les élèves du lycée Agnès Varda sont en deuil. Chloé culpabilise beaucoup car, même si elle avait convoqué la mère de Clément pour l'avertir de la détresse de son fils, elle pense qu'elle aurait pu empêcher le pire. Malgré tout, elle doit continuer à faire tourner le lycée et engage un nouveau professeur de français très séduisant (joué par Emmanuel Moire). Mais la première semaine de François Lehaut ne se passera pas sans accrocs.

De son côté, la police mène l'enquête sur la mort de Clément. S'agit-t-il d'un meurtre ou d'un suicide ? Dans les épisodes de Demain nous appartient de la semaine du 6 septembre, Mathilde est convoquée au commissariat. Le fait qu'elle se soit disputée avec Clément peu avant le drame la rend sans aucun doute suspecte. Mais la liste des suspects ne s'arrête pas là. N'oublions pas qu'avant de mourir, Clément avait menacé Bart de révéler des choses sur lui. Quant à Garance, elle avait ouvertement souhaité la mort de son ex-petit ami. Par ailleurs, Lizzie est persuadée que la police soupçonne son frère Jordan d'avoir commis le crime. Ses doutes sont-ils fondés ? Et Irène, la CPE du lycée, n'aurait-elle pas également quelque chose à se reprocher ? C'est en tout cas ce que laisse penser la réaction de Chloé après avoir compris ce qui s'était réellement passé dans son lycée.

Enfin, dans les épisodes de DNA diffusés à partir du 6 septembre, Christelle découvre le dernier lingot d'or. Rappelons que dans les épisodes précédents, suite à la prise d'otages du Spoon et à l'arrestation d'Ophélie et d'Anthony, Karim s'était aperçu qu'un des lingots d'or du butin des braqueurs avait disparu. C'est en fait Sylvain qui était en sa possession et qui avait décidé de l'enterrer dans son jardin. Quelle sera la réaction de Christelle quand elle trouvera le lingot ? Résistera-t-elle à la tentation de le garder ?

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.