"Demain nous appartient : la vérité sur la disparition de Clémentine, spoilers du 26 mai 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 934 de DNA du 26 mai 2021, on apprend enfin la vérité sur la disparition de Clémentine. Pendant ce temps, Sacha reste en liberté.

[Mis à jour le 25 mai 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 934 de Demain nous appartient diffusé le 26 mai 2021 sur TF1. Après sa tentative de suicide, Sacha se retrouve en observation à l'hôpital. Son geste lui attire de nouveau la sympathie de sa compagne Juliette et de sa fille Solenne mais Garance et Flore ne sont pas dupes. Pour l'amie de Clémentine, cette tentative n'était absolument pas dangereuse, à tel point que les médecins n'ont même pas eu besoin d'administrer un lavage d'estomac à Sacha. C'est même lui qui a appelé les secours : "on ne fait pas ça quand on veut mourir" affirme Flore. Peu après, Sacha reçoit un coup de téléphone d'une autre femme qui, visiblement, a partagé sa couche un moment. Elle souhaite renouer avec lui et le menace de témoigner contre lui dans l'enquête sur la disparition de Clémentine. Elle est persuadée que Sacha la battait, puisqu'il la frappait elle aussi lorsqu'ils se côtoyaient. A la fin de l'épisode, nous sommes témoins d'un rêve de Sacha où il frappe Clémentine et l'étrangle jusqu'à ce qu'elle tombe inconsciente. La vérité éclate enfin pour les téléspectateurs, mais les enquêteurs réussiront-ils à le confondre ?

Pendant ce temps dans l'épisode 934 de DNA du 26 mai 2021, Samuel et Alma emménagent dans la villa jumelée à celle de William et Aurore. Les deux pères de Sofia ont bien conscience qu'ils la rapprochent d'Hadrien mais Samuel semble désormais plus enclin à le laisser tourner autour de sa fille. "Je pensais que c'était un queutard mais en fait c'est un bon gars" conclut-il. William, de son côté, est toujours aussi peu convaincu. Qu'à cela ne tienne, Sofia et Hadrien ont un nouveau plan : celui de faire croire qu'ils ne peuvent pas se supporter. Et c'est un plan qui fonctionne, sur tout le monde sauf la sœur de Sofia !

Dernier élément d'intérêt à noter sur l'épisode de Demain nous appartient du 26 mai 2021, Lucie fait la rencontre d'un client au Little Spoon qui se montre quelque peu envahissant. Alors que Bart s'inquiète qu'un client drague sa compagne, celle-ci le rassure. Mais peu après, alors qu'elle boit un verre avec Flore, ce même client l'aborde à nouveau et s'invite carrément à sa table avant que Flore ne le congédie. Plus tard encore, on le voit prendre Lucie en photos dans la rue après l'avoir suivie quelque temps. Que veut cet homme ? C'est sans doute une des nouvelles intrigues qui seront en scène dans les prochains temps de DNA.

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.