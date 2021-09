"Demain nous appartient : Laetitia démasquée, spoilers du mercredi 22 septembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 1019 de Demain nous appartient du mercredi 22 septembre, le comportement étrange de Laetitia attire les soupçons. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 21 septembre 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 1019 de Demain nous appartient diffusé le mercredi 22 septembre 2021 sur TF1. Dans l'épisode de Demain nous appartient du 22 septembre, Jahia va de mieux en mieux, mais Victoire n'est pas tranquille. Elle trouve l'attitude de Laetitia étrange. L'ancienne infirmière est beaucoup trop impliquée et semble nourrir une fascination morbide pour la santé de Jahia qui présente les mêmes symptômes que Clément. Troublée, Victoire fait part de ses inquiétudes à Georges et Martin qui ne peuvent malheureusement rien faire. En désespoir de cause, elle avertit Chloé et Irène. La CPE s'énerve et accuse Chloé de la mettre en difficulté, mais commence tout de même à faire attention au comportement de sa meilleure amie… Au point de fouiller sa chambre et de trouver un bloc d'ordonnances non utilisées.

En parallèle, Apollon se présente devant Chloé et la convainc de l'embaucher comme professeur de musique. Malgré le mécontentement d'Irène qui lui reproche de ne pas respecter les règles, la nouvelle proviseure accepte de donner sa chance au musicien. Dans cet épisode de Demain nous appartient, le jeune professeur annonce qu'il ne compte pas respecter le programme, pour le plus grand bonheur de ses nouveaux élèves. Apollon demande à quelques adolescents de fredonner et Lizzie interprète une chanson devant ses camarades bouches bées…. En effet, l'adolescente a une voix magnifique, au point que son professeur l'encourage à pratiquer le chant plus sérieusement.

Toujours à Sète, Raphaële prend ses marques et visite son nouveau cabinet. Parfaitement Instagrammable, il plaît beaucoup à Camille et Maud. Dans l'épisode 1019 de Demain nous appartient diffusé sur TF1 le mercredi 22 septembre 2021, son père, Sébastien Perraud, débarque par surprise avec la ferme intention de renouer un lien mis à mal par des années d'absence. L'avocate reproche à son père d'avoir toujours privilégié son travail à sa famille, mais le procureur réclame le droit à une seconde chance et semble prêt à tout pour se faire pardonner.

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.