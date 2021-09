"Demain nous appartient : chute mortelle pour Laetitia ?, spoilers du jeudi 23 septembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 1020 de Demain nous appartient du jeudi 23 septembre, les policiers accumulent les preuves contre Lætitia qui, repoussée par Irène, tombe dans l'escalier. Résumé et spoilers.

Sommaire Diffusion

Replay

Streaming

Acteurs

[Mis à jour le 22 septembre 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 1020 de Demain nous appartient diffusé le jeudi 23 septembre 2021 sur TF1. Dans l'épisode de Demain nous appartient du 23 septembre, Irène demande des comptes à Lætitia : pourquoi cache-t-elle des ordonnances vierges ? L'accusée explique les avoir volées à son médecin pour s'autoprescrire des anxiolytiques et des somnifères afin de tenir le coup pour s'occuper de Clément. Irène fait part de ses doutes à la police et le procureur pense à un syndrome de Münchhausen par procuration, qui consiste à rendre malade ses enfants pour mieux s'en occuper. Il donne son accord pour une perquisition au cours de laquelle Sara met la main sur un carnet dans lequel Irène notait tous les produits administrés à Jahia. Alors qu'Irène aperçoit Laetitia revenir à l'appartement, elle se précipite à sa rencontre pour avoir une explication avant que la police ne l'interpelle. Mais sans faire exprès, elle la bouscule dans l'escalier. Après sa chute, Lætitia gît inconsciente.

En parallèle, toujours dans l'épisode 1020 de DNA, les lycéennes parlent des garçons. Maud est sous le charme de Jack et, de leur côté, Charlie et Mona font un pari : la première qui obtient le numéro de Lehaut paie un déjeuner au Spoon à l'autre. En cours, le prof demande à Maud de commenter le personnage d'Emma Bovary, l'occasion de parler d'amour, d'illusion et de souffrance. Des sentiments qui font écho en elle et visiblement chez Jack aussi. A la fin du cours, Charlie Molina tente sans succès de faire croire à l'enseignant qu'elle a besoin de son numéro pour discuter des livres qu'elle compte lire en vue d'un stage dans une maison d'édition à Montpellier. Puis Charlie essaie d'obtenir le numéro par Gabriel, qui refuse de lui donner. Face à Charlie qui triche, Mona décide d'employer les grands moyens en s'introduisant dans le bureau de Chloé. Quand la proviseure la découvre assise à sa place, elle la déloge en lui donnant un faux numéro.

Toujours à Sète, dans l'épisode 1020 de DNA diffusé jeudi 23 septembre 2021, Sébastien, le père de Raphaëlle propose de la pistonner pour un poste chez un de ses amis avocat qui a un cabinet de renom à Paris, et avec qui elle pourrait s'associer dans un an. Après discussion avec son ex Xavier, qui lui rappelle qu'elle est venue à Sète pour ses filles, Raphaëlle revoit son père pour refuser son offre. Contrairement à lui, sa famille est sa priorité. Au Spoon, Chloé est refroidie après avoir surpris Xavier et son ex main dans la main.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.