"Demain nous appartient : le plan de Timothée dévoilé, les spoilers du 10 juin 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans une tentative désespérée de rester à Sète, Timothée échafaude un plan dans lequel il utiliserait une armée à feu. Mais contre qui ? Résumé et spoilers de l'épisode du 10 juin.

[Mis à jour le 9 juin 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 945 de Demain nous appartient diffusés le 10 juin 2021 sur TF1. Timothée ne souhaite pas déménager à Marseille en compagnie de Lou, il ne cesse de le répéter ces derniers jours. Mais la situation semble insoluble pour le jeune adolescent autiste. Lou ne souhaite pas refuser son opportunité dans un cabinet d'avocat marseillais. Victor ne peut évidemment pas sortir de prison. Karim et Anna ne peuvent pas vraiment l'accueillir définitivement chez eux. Et, de toute évidence, Timothée n'est pas assez indépendant pour s'occuper de lui tout seul. Une idée semble avoir germé dans l'esprit de l'adolescent depuis qu'il a vu Karim ranger son arme de service. Dans l'épisode 945 de DNA, il demande à son père s'il peut vivre avec lui en prison pour éviter de quitter Sète. On le voit ensuite se renseigner sur l'achat d'une arme à feu puis voler la carte bancaire de Lou et l'utiliser pour retirer 1 000€ qu'il donne à un homme en échange d'un revolver. Et il semble que Timothée soit tout à fait prêt à l'utiliser. L'histoire ne dit cependant pas encore pour quoi.

Toujours dans l'épisode 945 de Demain nous appartient du 10 juin 2021, Mathilde semble avoir décidé qu'elle voulait que son père Gary fasse partie de sa vie. Elle lui envoie des messages et des photos pour lui montrer à quoi ressemble sa vie de lycéenne. Gary est évidemment ravi. Aurélien a un peu plus de mal à se laisser approcher mais Gary fait à nouveau un pas vers lui pour lui parler. Cette fois, le jeune homme décide de l'écouter et finit par s'accorder avec Mathilde sur le fait que leur père n'est peut être plus une mauvaise personne. On les entend d'ailleurs se demander s'ils n'auraient pas aimé le retrouver plus tôt. "C'est à se demander si maman voulait pas nous garder rien que pour elle". Désormais, Mathilde dit à son frère qu'elle aimerait peut être vivre avec leur père en Grèce. Louise entend toute cette conversation, ce qui ne va pas arranger ses angoisses et sa culpabilité vis à vis de ses enfants.

Toujours dans l'épisode 945 de DNA du 9 juin 2021 nous permet de prendre des nouvelles de Jeanne, la mère d'Alexandre. Celle-ci rate son célèbre gratin qu'elle a pourtant fait "des centaines de fois", ce qui la chagrine beaucoup. Pour lui remonter le moral, Judith et Nour décident de la mettre à contribution lors d'un challenge TikTok. Si au départ la doyenne ronchonne un peu, elle se prête finalement au jeu avec le sourire !

Enfin, Karim et Lou discutent à nouveau de la garde de Nina. Le départ de Lou pour Marseille signifie en effet que leur fille ne verra probablement plus leur père aussi souvent qu'avant mais, pour l'avocate, il est hors de question de mettre sa carrière de côté. C'est donc à Karim d'accepter la situation ou bien de déménager. Et, après discussion avec Anna, Karim semble désormais prêt à sauter le pas : il demande à Martin d'appuyer sa demande de mutation pour Marseille. A noter cependant que Karim pourrait très bien être muté ailleurs en France, mais l'agent de police est prêt à courir le risque pour Nina.

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.