"Demain nous appartient : les enfants Girard menacés, spoilers du 7 juillet 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 964 de Demain nous appartient du mercredi 7 juillet 2021, Sacha menace d'empoisonner ses propres enfants. Résumé et spoilers.

[Mise à jour le 6 juillet 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient du 7 juillet 2021 sur TF1. Dans l'épisode 964 de Demain nous appartient diffusé mercredi 7 juillet 2021, Océane s'inquiète de ne pas recevoir de nouvelles de sa mère. Juliette est toujours captive et se voit contrainte de laisser un message vocal sur le téléphone de sa fille pour la rassurer. Le midi même, Sacha invite ses enfants à déjeuner. Il se fait ensuite passer pour Juliette et leur annonce leur départ pour la Sardaigne le lendemain. Plus tard dans la journée, il glisse des médicaments pilés dans de la nourriture afin de les empoisonner.

Au même moment à la paillote, Hadrien n'en fait toujours qu'à sa tête et arrive en retard, ce qui énerve Charlie. La jeune femme est d'autant plus agacée que, contrairement à elle, son collègue récolte de nombreux pourboires de la part des clients. Dans cet épisode de Demain nous appartient, Nathan, un jeune homme qui traîne à la paillote, s'invite à la table de Mona et ruse pour se faire inviter à déjeuner. Hadrien n'y voit que du feu, mais Charlie se méfie du nouveau venu.

Toujours dans cet épisode de Demain nous appartient, Étienne et Bénédicte décident de rester à Sète pour le bien de Dorian même si l'acclimatation promet d'être difficile. Les dons d'ostéopathe de Bénédicte lui ouvrent les portes de l'hôpital et Marianne Delcourt lui propose un poste. William est de plus en plus jaloux et voit d'un très mauvais œil l'arrivée de sa sœur sur son lieu de travail. De leur côté, Manon et Dorian sont ravis de passer du temps ensemble.

Dans l'épisode de Demain nous appartient du 7 juillet 2021, le témoin arrêté en Espagne est tombé sur la tête et souffre d'un traumatisme crânien. Transféré à l'hôpital de Sète, il tarde à reprendre conscience. Heureusement, sa blessure est superficielle et il sera bientôt en mesure d'être interrogé. Sara et Garance attendent son réveil de pied ferme. L'élève infirmière ne veut pas rentrer chez elle, mais la policière la rassure et lui promet de la tenir en courant. Sara est bien décidée à ne pas laisser le suspect filer.

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.