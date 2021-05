"Demain nous appartient : nouveau meurtre à Sète, spoilers en avance du 27 mai 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 935 de DNA du 27 mai 2021, l'étau se resserre autour de Sacha qui s'enfonce toujours plus dans des gestes ultra-violents. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 26 mai 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 935 de Demain nous appartient diffusé le 27 mai 2021 sur TF1. L'intrigue principale de la série tourne toujours autant autour de Sacha et sa famille. Juliette appelle son compagnon pour lui demander s'il a réfléchi à sa proposition : reprendre sur de bonnes bases et surtout arrêter les mensonges. Impressionnés par la force de leur mère, Océane et Gaspard entrevoient une lueur d'espoir pour leurs parents. Ben, de son côté, fait le voyage pour découvrir à quoi ressemble la seconde vie de Sacha. Il y découvre sa demi-sœur cachée Océane qui parle avec lui des choses que Sacha leur cachait. Pendant ce temps, Sacha fait face aux avances d'une ex-amante nommée Vincianne. Celle-ci lui donne rendez-vous et lui propose de renouer mais Sacha lui interdit de le recontacter. Face à son insistance, l'homme s'emporte et Vincianne se rend compte qu'elle a fait une grosse erreur en comprenant que Sacha a véritablement tué Clémentine. L'épisode se conclut sur le meurtre de Vincianne, étranglée par Sacha tout comme Clémentine.

Pendant ce temps dans l'épisode 935 de DNA du 27 mai 2021, la petite vie des villas jumelées se poursuit pour William, Aurore, Samuel et Alma. Alma tente d'ailleurs de comprendre ce qui a motivé la crise de nerfs entre son fils Hadrien et Sofia, qui étaient pourtant très proches jusqu'ici. Samuel prend le parti de sa fille face à Hadrien, qui reste dans son rôle. Peu après, alors que leurs parents ne sont pas à la maison, Sofia et Hadrien couchent ensemble. Ils sont presque surpris par Manon qui entre dans la chambre de sa sœur sans frapper. Hadrien, qui a quitté la chambre précipitamment, fait croire qu'il bronze entièrement nu, ce qui provoque une scène assez ubuesque face à William et Alma qui essaient par tous les moyens de lui faire comprendre qu'il faudra éviter le naturisme au sein de la villa à l'avenir !

Dernier élément d'intérêt à noter sur l'épisode de Demain nous appartient du 27 mai 2021, Jules annonce à sa mère et à Martin qu'il a obtenu une réponse favorable de la part de l'école lyonnaise de programmation à laquelle il a postulé il y a quelques semaines. Sur un petit nuage, le jeune homme rappelle cependant qu'il n'est que pré-sélectionné et qu'il va devoir participer au stage d'un mois en immersion totale appelé "piscine". Virginie se montre cependant inquiète car ce stage a lieu en plein pendant les épreuves du bac. Jules la rassure mais cela ne calme pas les tracas de Virginie. Par ailleurs, sa petite amie Charlie n'apprécie pas du tout d'apprendre que Jules compte l'abandonner pour aller faire des études à Lyon.

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.