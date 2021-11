"Demain nous appartient : résumé en avance de la semaine du 22 novembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT EN AVANCE. Dans les prochains épisodes de Demain nous appartient à partir du 22 novembre, Xavier est entre la vie et la mort. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 19 novembre 2021 à 19h20] Cet article est un résumé en avance des prochains épisodes de Demain nous appartient à partir du 22 novembre 2021 sur TF1. Il contient donc des spoilers. Dans les prochains épisodes de DNA à partir du 22 novembre, personne ne comprend le geste de Xavier qui a tenté de mettre fin à ses jours. Très gravement blessé, il est maintenu dans un premier temps dans un coma artificiel avant d'être opéré rapidement car il risque une paralysie des membres inférieurs. A son chevet, Chloé le supplie de se battre. Martin l'informe qu'il va ouvrir une enquête pour tentative de meurtre sur Xavier. Il l'interroge sur son compagnon et elle raconte ses angoisses concernant la défenestration de son père. Est-ce que Sébastien pourrait être mêlé à l'affaire ?

Toujours dans les épisodes de Demain nous appartient à partir du 22 novembre, Judith et Noa se disputent au sujet du projet du Little Spoon, le foodtruck que Bart aimerait relancer. Judith tente de convaincre le gérant en faisant jouer la fibre familiale et en lui rappelant le bon vieux temps avec Maxime, tandis que Noa et la cheffe ont travaillé autour de recettes très novatrices à proposer aux futurs clients. Judith trouve son attitude complètement déloyale et, avant que le ton ne monte davantage, Bart demande aux deux jeunes producteurs de le laisser faire son choix tranquillement.

Ailleurs à Sète, dans les épisodes à partir du 22 novembre, les amours des uns et des autres vont bon train. Soraya pimente les rapports entre Gabriel et Noor, en débarquant inopinément dans la chambre de sa sœur alors que les colocs sont au lit. Quand elle comprend enfin ce qui se trame entre eux, elle décide de quitter la coloc. Gabriel et Noor vont alors faire tout leur possible pour la convaincre de rester. Du côté de Jordan et Jahia, les choses s'arrangent. Jahia lui fait une jolie déclaration sur la plage et les deux ados semblent enfin sur la même longueur d'onde pour afficher enfin leur amour au grand jour. Le seul obstacle va être Angie, qui ne cautionne pas la nouvelle vie amoureuse de Jahia.

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.