"Demain nous appartient : résumé en avance du 10 décembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT EN AVANCE. Dans l'épisode 1076 de Demain nous appartient du vendredi 10 décembre 2021, Camille, kidnappée, est retenue prisonnière par une femme. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 9 décembre 2021 à 19h20] Dans l'épisode 1076 de Demain nous appartient du 10 décembre 2021, Camille se réveille menottée à un lit dans une pièce sombre. Ses proches s'inquiètent et craignent une mauvaise rencontre. Sur le port, la police retrouve dans un buisson le portable de Camille ainsi qu'un tote bag. Persuadé que Jordan Roussel est responsable de la disparition de sa petite-fille, Sébastien met la pression à Aurore. Cette dernière débarque donc chez les Roussel pour interroger Jordan, qui jure à sa mère qu'il n'a rien fait. Au Little Spoon, Lizzie n'est pas agréable avec les clients et Judith lui propose de rentrer chez elle. Sur le chemin, elle se fait agresser par de jeunes hommes qui s'en prennent à son physique. Au commissariat, l'appel à témoins et l'ADN sur le tote bag mènent à une impasse. Martin décide alors de retourner chercher sur les réseaux sociaux. Dans la pièce où est retenue Camille, une femme ouvre la porte et lui jette une assiette. Camille la reconnaît : elle était devant le lycée lors de la manifestation.

Toujours dans l'épisode de DNA du 10 décembre, Vanessa est fâchée d'apprendre que sa colocataire part à Lausanne. Georges lui propose de l'aider à trouver la perle rare. Damien le met en garde : il pense que Vanessa manœuvre pour s'installer chez lui. Au Spoon, la cheffe se présente à Victoire en lui ordonnant de ne plus remettre les pieds au Spoon. Hallucinée par les propos tenus par Vanessa, elle vient également alerter Georges, qui défend sa copine et décide, en réaction, d'aller vivre avec elle.

Au même moment, dans l'épisode 1076 demain nous appartient diffusé le 10 décembre 2021 sur TF1, Christelle et Sylvain désespèrent de trouver de vrais amis qui ne s'intéressent pas à leur argent. Mais une bonne surprise les attend : à l'hôpital, Marianne invite Christelle pour un déjeuner à quatre au Spoon. Flore met en garde Christelle : elle trouve Marianne autoritaire, condescendante et peau de vache. Au Spoon, Marianne est contente de montrer qu'elle porte les bijoux que Christelle lui a offert. La conversation patine alors Marianne propose d'oublier les mondanités. Sylvain et Christelle se détendent. De retour chez eux, Sylvain et Marianne sont enchantés par le déjeuner et ces nouveaux amis qui n'en veulent pas à leur argent. Alors qu'à l'hôpital, Marianne et Renaud, qui ont détesté déjeuner avec les Moreno, décident de mettre à exécution la phase 2 d'un mystérieux plan.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.