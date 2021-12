"Demain nous appartient : résumé en avance du 21 décembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT EN AVANCE. Dans l'épisode 1083 de Demain nous appartient diffusé le 21 décembre 2021, Xavier quitte Chloé. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 20 décembre 2021 à 19h20] Dans l'épisode 1083 de DNA diffusé le 21 décembre 2021 sur TF1, Xavier doit se rendre à l'évidence : la complicité entre Chloé et Alex crève les yeux. À chaque fois que le procureur essaye de parler à la femme qu'il aime, celle-ci est occupée et si elle continue de se montrer tendre, le fossé se creuse. Il décide alors de lui rendre sa liberté et annonce vouloir se séparer. Chloé tombe des nues. Elle admet avoir eu une liaison avec Alex même si elle souhaite désormais que les choses marchent avec Xavier. Mais sa décision est prise : il est très amoureux, mais se rend compte que l'histoire touche à sa fin.

Au même moment à Sète, Nathan est en garde à vue. Il admet avoir volé le matériel informatique, mais en aucun cas avoir un quelconque lien avec la vidéo et les agressions. De plus, Jack est formel : Nathan savait probablement qu'il était gay depuis plusieurs mois sans en avoir jamais rien dit. Dans cet épisode Demain nous appartient, Charlie est également soupçonnée et son passé sulfureux ne lui rend pas service. Encore une fois, la police déchante : l'étudiante était avec des amis. Finalement, Aurore et Roxane interpellent deux jeunes hommes ouvertement homophobes qui avouent avoir agressé Jack. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais les deux jurent n'avoir rien à voir avec les messages et les tags. Si Audrey veut croire qu'ils en sont tout de même responsables, Jack sent que le véritable coupable est encore dehors. Et pour preuve, celui-ci s'apprête de nouveau à frapper. Sa prochaine victime ? François, le professeur de lettres.

Toujours dans l'épisode 1083 de Demain nous appartient diffusé le 21 décembre sur TF1, Nordine essaye encore et toujours de se rapprocher de Martin, mais continue d'enchaîner les bourdes. Très visiblement, le commandant Constant n'est pas un grand fan de Noël et se retrouver en tête-à-tête avec Nordine le soir du réveillon ne l'enchante guère. Lorsque la jeune recrue lui propose de ramener quelque chose de bon à manger, son supérieur la rejette encore une fois. Pourtant, Nordine est décidé : il veut révéler son identité à son père. Et cela pourrait apaiser quelques tensions puisque de son côté, Martin suspecte Nordine d'avoir quelque chose à cacher et il ne croit pas si bien dire.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.