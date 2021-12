"Demain nous appartient : résumé en avance du 8 décembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT EN AVANCE. Dans l'épisode 1074 de Demain nous appartient du mercredi 8 décembre, Jordan renverse Camille. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 7 décembre 2021 à 19h20] Dans l'épisode 1074 de Demain nous appartient du 8 décembre, Audrey Roussel regrette déjà son geste, elle n'a pas supporté qu'on s'en prenne au poids de sa fille et la gifle est partie toute seule, mais cela ne va pas empêcher les parents de Camille de porter plainte contre elle pour coups et blessures sur mineur. Chloé et Dorian craignent que ça n'aille trop loin et ce dernier n'est pas tellement d'accord pour témoigner, ce que Camille prend très mal. Elle poste une nouvelle vidéo où elle insulte Lizzie et sa famille et Jordan lui ordonne violemment de la supprimer. Camille jure que ça n'est pas elle, quelqu'un a dû pirater son compte. Mais alors qu'elle en parle avec sa sœur devant le lycée, Jordan la renverse avec son scooter !

Toujours dans l'épisode de DNA du 8 décembre, Nordine s'excuse de ses propos de la veille auprès de Martin, mais celui-ci lui donne un avertissement. Sara, de bonne humeur car Bart et Judith ont accepté d'être témoins à son mariage, défend le policier auprès du commandant qui a des doutes sur Nordine. Il trouve bizarre qu'il ait fait jouer ses relations pour venir à Sète alors qu'il était très bien placé au concours, pour lui, c'est un gosse de riche qui a envie de faire mumuse avec des armes. Par la suite, Sara trouve Nordine en train de fouiller dans le bureau de Martin. Il lui révèle qu'il est à Sète pour une bonne raison : il doit enquêter sur le commandant Constant, mais il ne peut rien lui dire de plus.

Enfin, dans l'épisode de Demain nous appartient du 8 décembre, chez les Daunier, un nouveau conflit sépare la famille : comment fêter Noël ? Alors que William avait envie de partir au ski avec Aurore et ses filles, Bénédicte voudrait passer les fêtes en famille. Et c'est cette proposition qui est acceptée. Fidèle à ses principes écolos, elle ramène un sapin en bois flotté orné de fleurs en papier qui n'est pas du goût de William et Aurore. Bien décidée à fêter Noël avec une déco traditionnelle, Aurore achète un immense sapin et tente de cacher celui de sa belle-sœur. Un vote est organisé pour les départager… et c'est Bénédicte qui l'emporte.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.