"Demain nous appartient : un drame s'annonce, spoilers du jeudi 2 septembre 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 1005 de Demain nous appartient du jeudi 2 septembre, la tension monte à la veille d'un mystérieux et tragique événement. Résumé et spoilers.

Sommaire Diffusion

Replay

Streaming

Acteurs

[Mis à jour le 1er septembre 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers de l'épisode 1005 de Demain nous appartient diffusé le jeudi 2 septembre 2021 sur TF1. L'épisode commence encore avec une vision floue, plusieurs personnes sont devant des bougies et des mots, certainement en hommage à des victimes, puis, retour un jour plus tôt… C'est la rentrée pour les élèves du lycée Agnès Varda. Mais cette journée ne va pas se passer comme prévu pour tout le monde. Dans l'épisode de DNA du 2 septembre, c'est une Chloé stressée et quelque peu agacée par l'hypocrisie d'Irène qui doit faire face à son tout premier incident en tant que proviseure. De retour chez elle, elle doit en plus rester polie avec Raphaëlle, un peu trop complice et tactile avec Xavier à son goût.

Au lycée, les protagonistes de l'incident sont Clément, Garance et Mathilde. En effet, dans l'épisode de DNA du 2 septembre, après avoir vu son copain embrasser langoureusement Mathilde, Garance débarque comme une furie dans la cour du lycée et le gifle. Clément prétend que Mathilde n'est qu'un flirt, qu'elle n'est qu'une gamine et qu'il n'en a rien à faire d'elle, mais pour Garance, c'est terminé. En parlant avec Clément dans son bureau, Chloé remarque des coupures sur l'avant-bras de l'élève. Elle l'incite à se confier, mais alors que nous savons qu'il s'est fait lui-même ces blessures avec un couteau, le jeune homme prétend qu'il est tombé à vélo. De son côté, Mathilde rentre chez elle en pleurs, elle raconte à sa mère que Clément l'a jetée. Bart ne se fait pas prier pour aller menacer le jeune homme qui, apparemment, ne lui est pas inconnu. En réponse à ses menaces, Clément le met en garde, il sait des choses sur lui et il pourrait bien les révéler…

Par ailleurs, une élève inattendue fait aussi sa rentrée au lycée : Mona ! La mère de Georges veut en effet passer son bac. Et comme à son habitude, elle ne manque pas de provoquer des situations cocasses. Dans l'épisode de DNA du 2 septembre, Mona fait une entrée remarquée par ses camarades de classe avec son cabas à courses, et pour couronner le tout, M. Doucet la confond avec une mère d'élève. Par la suite, c'est sous le regard incrédule d'Irène qu'elle affirme le plus sérieusement du monde vouloir être tubiste ou agent de footballeurs après le bac. Heureusement, Mona peut compter sur les conseils de Judith pour essayer de s'intégrer et avoir l'air un peu plus "djeuns", selon ses propres mots.

DNA - LES INFOS PROGRAMME

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.