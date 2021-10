"Demain nous appartient : Victoire cherche la vérité, spoilers de la semaine du 4 octobre"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés la semaine du 4 octobre, les hallucinations de Victoire semblent la mener vers Samuel. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 1 octobre 2021 à 19h40] Cet article contient des spoilers des épisodes de Demain nous appartient diffusés la semaine du 4 octobre 2021 sur TF1. Cette semaine dans DNA, Victoire, en proie à des hallucinations, avait quitté l'hôpital. La semaine prochaine, elle est de plus en plus seule et ne fait confiance à personne. Ses pensées et ses visions l'obsèdent et elle voudrait percer leur mystère. Elle se lance à la recherche de l'homme qui la hante et tombe sur Samuel qui est prêt à l'aider. Sara mène l'enquête de son côté… Au risque d'être ralentie par Martin.

En parallèle, entre Sofia et Charlie, la guerre est officiellement déclarée. Les deux jeunes femmes n'arrivent toujours pas à s'entendre et Charlie a décidé de faire de la vie de son ennemie un enfer. Elle a été claire sur ce point : elle ne reculera devant aucune moquerie ni coup bas pour faire enrager Sofia. La semaine du 4 octobre dans Demain nous appartient, les deux jeunes femmes se présentent aux élections du bureau des élèves et aucune n'a l'intention d'abandonner et sont prêtes à tout pour se faire élire.

En parallèle, Apollon continue de faire l'unanimité auprès de ses élèves grâce à ses méthodes peu conventionnelles. Chloé a engagé le jeune musicien sans prendre le temps de suivre la procédure officielle ni même vraiment se renseigner sur son passé. Lorsqu'Apollon est arrivé à Sète, il tenait plus du marginal que du professeur propre sur lui. Et son petit jeu risque bien d'être découvert puisque François, le professeur de français, commence à nourrir de gros doutes sur son collègue. Toujours dans les épisodes de cette semaine de Demain nous appartient, Apollon est soupçonné d'être un imposteur.

Toujours au lycée Agnès Varda, Jack est pris entre deux feux. Maud est toujours amoureuse de lui et a tenté sa chance, pensant qu'elle plaisait à son camarade. Il lui a fait comprendre que rien ne serait possible entre eux, mais ne lui a pas révélé son homosexualité ni son amour pour Hadrien. Cette semaine dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 4 octobre 2021 sur TF1, Jack hésite à faire son coming out car il a peur des conséquences. Ses sentiments pour Hadrien sont finalement beaucoup trop forts et il finit par lui faire une déclaration.

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont au programme tv du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1. A noter également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en replay sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Notez également que les épisodes de Demain nous appartient sont disponibles en avance sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.