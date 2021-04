"Demain nous appartient : Xavier en grand danger, résumé et spoilers du jeudi 22 avril 2021"

DEMAIN NOUS APPARTIENT SPOILER. Dans l'épisode 910 de Demain nous appartient du jeudi 22 avril 2021, Xavier fait un malaise après avoir été empoisonné. Résumé et spoilers.

[Mis à jour le 21 avril 2021 à 19h30] Cet article contient des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain, jeudi. Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 22 avril 2021, Xavier apprend qu'Hélène s'est rendue à la police et annonce la bonne nouvelle à ses filles. Maud est heureuse, car elle va enfin pouvoir refaire du skate. De son côté, Camille est rassurée que son père ne soit plus en danger. Xavier ne se sent pourtant pas bien et dit à Chloé qu'il a très chaud. Un peu plus tard, le procureur affronte Hélène lors de l'interrogatoire. Il n'est pas en forme et Hélène comprend que son plan a fonctionné. Aurore, quant à elle, se demande pourquoi Hélène s'est livrée et pense que tout cela n'a pas de sens. Après l'interrogatoire, Hélène jubile et demande à Aurore comment va le procureur. Aurore ne comprend pas pourquoi la détenue s'inquiète de l'état de santé de son supérieur.

Xavier retrouve Maud, Chloé et Camille pour le dîner, mais n'a pas d'appétit. Il se sent de moins en moins bien et finit par faire un malaise devant ses enfants et sa compagne. Le procureur est conduit d'urgence à l'hôpital et Marianne le prend en charge. Elle annonce à Chloé et Aurore que Xavier est dans un coma hypoglycémique. Elle pense qu'il souffre d'un cancer du pancréas. Aurore demande à la docteure si Xavier pourrait avoir été empoisonné. Elle souhaite que Marianne privilégie cette piste et comprend qu'Hélène est derrière le malaise de Xavier.

Sacha s'enfonce dans ses mensonges

Dans Demain nous appartient jeudi 22 avril 2021, Sacha rentre chez lui après avoir passé la nuit à Montpellier. Solenne est toujours très remontée contre lui, car il ne l'a pas appelée concernant son opération à Boston. Sacha s'excuse et lui explique qu'il a eu beaucoup de travail et qu'il n'a pas eu le temps. Solenne pense qu'il aurait au moins pu lui envoyer un message. Le coach sportif prétend avoir un rendez-vous avec Roxane pour le site et quitte la maison précipitamment. Un peu plus tard, Clémentine se trouve au Spoon et Roxane vient la voir quelque peu ennuyée. Elle lui explique que Sacha ne l'a toujours pas payée pour le site web et qu'elle n'arrive pas à le joindre. Clémentine est surprise et lui dit que Sacha est un homme honnête et qu'il va finir par la payer.

Plus tard, elle retrouve son compagnon et lui dit que Roxane est venue la voir et qu'elle sait qu'il n'avait pas de rendez-vous avec elle. Sacha a bien du mal à s'expliquer et ment une nouvelle fois à Clémentine. Plus tard, Alex et Flore croisent le père de Solenne avec un énorme bouquet de roses rouges. Alex est persuadé que ce bouquet n'est pas pour Clémentine. De son côté, Solenne parle avec un jeune homme sur Internet qui lui donne de bonnes adresses à Boston. Elle s'est entichée de lui, ce qui inquiète quelque peu Ben, qui a peur qu'elle tombe sur un pervers.

Le fils d'Alma arrive à Sète

Également dans Demain nous appartient jeudi, Samuel est bien content que les Daunier soient rentrés chez eux. Il peut à nouveau avoir l'appartement rien que pour lui et Alma et souhaite en profiter. Alma reçoit pourtant un appel et apprend que son fils est de retour à Sète. Elle retrouve Hadrien, qui s'est fait un gros petit déjeuner au Spoon et qui n'a pas de quoi payer l'addition. Samuel lui offre le petit déjeuner, ce qui fait plaisir au jeune homme. Plus tard, Hadrien dit à sa mère qu'il souhaite rester quelque temps à Sète. Samuel lui propose de rester quelques jours chez eux le temps qu'il trouve un travail ainsi qu'un appartement.

DNA - Les infos programme

Après avoir longtemps été diffusé sur TF1 tous les soirs à partir de 19h20, Demain nous appartient a légèrement changé son horaire mi-juin 2020. Depuis, les épisodes de DNA sont diffusés du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.

Suivre les nouveaux épisodes de la série Demain nous appartient au quotidien au programme TV n'est pas toujours chose aisée et c'est aussi le cas pour Plus belle la vie. Mais TF1 a pensé à tout et propose aux fans de retrouver les derniers épisodes diffusés en replay sur vos boxes internet mais aussi sur son site MyTF1.

Si jamais vous n'êtes pas devant votre poste de télévision pour regarder Demain nous appartient en direct sur TF1, il vous reste la possibilité de regarder le direct en streaming sur le site MyTF1. Pour cela, il vous suffit simplement de vous connecter via votre email ou votre compte Facebook et de profiter du direct sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. Et si vous avez loupé la diffusion d'un épisode, vous pourrez trouver au même endroit les replays des épisodes dernièrement diffusés quoi qu'il arrive. Le monde est bien fait !

Diffusée depuis le 17 juillet 2017, la série Demain nous appartient s'appuie sur un casting d'acteurs important. Du côté des têtes d'affiche, TF1 a débauché Ingrid Chauvin qui incarne Chloé Delcourt, le personnage principal de la série. Face à elle, on peut aussi noter la présence d'Alexandre Brasseur dans le rôle d'Alex, le petit-ami de Chloé. Mais on peut également retrouver la chanteuse et actrice Lorie Pester dans le rôle de Lucie Salducci, lieutenant de la police de Sète. A noter aussi la présence au casting de Clément Rémiens qui a remporté Danse avec les stars 9 fin 2018. La série passe également quelques scènes dans l'hôpital de Sète où l'on découvre Solène Hébert dans le rôle de Victoire Lazzari, interne dans l'établissement.