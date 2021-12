EUROVISION JUNIOR 2021. Ce week-end se déroule le concours de l'Eurovision Junior 2021. Les votes sont ouverts. Comment faire pour voter et peut-on voter pour le candidat représentant la France ? On fait le point.

[Mis à jour le 19 décembre 2021 à 15h30] L'Eurovision Junior tient son édition 2021 ce dimanche 19 décembre. Après la victoire de Valentina l'an dernier, c'est en France que se tient la version enfant du concours de chant européen. Précisément, l'événement se déroule à la Seine musicale de Paris et est bien sûr retransmise en direct, comme chaque année, sur France 2. Cette année, c'est le jeune chanteur Enzo qui porte les couleurs de l'Hexagone avec son titre "Tic Tac".

Les votes pour l'Eurovision 2021 sont ouverts depuis vendredi et permettent aux téléspectateurs de tous les pays participant de voter pour le pays de leur choix. Cette année, 19 pays se présentent au concours de chant européen dont la France, dernier vainqueur en date grâce à la performance de Valentina l'an dernier. Sachez que, contrairement à la version adulte de l'Eurovision, il est possible de voter pour son propre pays. Les téléspectateurs français peuvent donc tout à fait voter pour leur représentant, Enzo, et sa chanson. Pour voter pour votre candidat préféré, il suffit de se diriger sur le site de votes en suivant ce lien.

Âgé de 13 ans, Enzo est né dans les Yvelines en 2008. Son père étant pilote d'avion, il a grandi dans plusieurs endroits du monde : Macao, Hong-Kong, et bien évidemment la France. Le candidat de l'Eurovision Junior est également fan de football et de tennis, mais c'est sa passion pour le chant qui a pris le dessus depuis sa plus tendre enfance.

Allemagne : Pauline Steinmüller - Imagine Us

Géorgie : Nikoloz Kajaia - Let's Count The Smiles

Pologne : Sara James - Somebody

Malte : Ike et Kaya - My Home

Italie : Elisabetta Lizza - Specchio (Mirror on the Wall)

Bulgarie : Denislava et Martin - Voice of Love

Russie : Tanya Mezhentseva - Mon Ami

Irlandie : Maiù Levi Lawlor - Saor (Disappear)

Arménie : Maléna Fox - Qami Quami

Kazakhstan : Älinur Hamzin et Beknur Jänibekuly - Fairy World

Albanie : Anna Gjebrea - Stand By You

Ukraine : Olena Usenko - Vazhil

France : Enzo Hilaire - Tic Tac

Azerbaïdjan : Sona Azizova - One of Those Days

Pays-Bas : Ayana - Mata Sugu Aô Ne

Espagne : Levi Diaz - Reir

Serbie : Jovana et Dunja - Children's Eyes

Macédoine du Nord : Dajte Muzika - Green Forces

Portugal : Simão Oliveira - O Rapaz

L'édition 2021 de l'Eurovision Junior à lieu le 19 décembre 2021 à la Seine Musicale de Paris. Il est possible de suivre l'événement en direct à la télévision, étant diffusé comme chaque année sur France 2 à partir de 16 heures. Il est également possible de suivre le concours de chant pour les 9-14 ans en direct streaming sur le site france.tv, via smartphone, ordinateur ou tablette.