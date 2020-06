KOH LANTA 2020 - La finale de Koh Lanta débute ce soir, avec Claude, Ines et Naoil sur les poteaux. A quoi s'attendre pour l'épisode de ce soir ? Qui sera sacré grand gagnant ? Toutes les infos sur la finale.

C'est le grand soir pour les fans de Koh Lanta. TF1 diffuse la finale tant attendue du jeu d'aventures. Trois candidats sont encore en compétition : Inès, Naoil, et le chouchou des internautes, Claude. Les aventuriers restants vont s'affronter sur la mythique épreuve des poteaux, avant que le vote final ne détermine qui sera le grand gagnant de cette saison 2020. Celle-ci a été riche en rebondissements pour les spectateurs, avec de nombreuses éliminations surprises, des retours inattendus, mais également des chamboulements dans la diffusion à cause de la crise sanitaire, qui a forcé la première chaîne à découper en plusieurs parties certains épisodes. Ce soir, la révélation du gagnant se fera bien en direct, en présence de (presque) tous les aventuriers de la saison sauf Benoît, mais sans public pour respecter les normes sanitaires. Avant la finale, Linternaute.com vous propose de revivre les grands moments de cette saison, et de découvrir ce qui vous attend pour la finale ce soir. Qui sera le grand gagnant de Koh Lanta 2020 ? Réponse dans quelques heures.

