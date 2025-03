Pour Hanouna, un homme puissant est responsable de la fermeture de C8, il n'a rien à voir avec l'Arcom

Invité de Pascal Praud ce lundi 3 mars sur CNews, Cyril Hanouna a accusé une personnalité politique d'être derrière le retrait de fréquence TNT de C8.

Pour Cyril Hanouna, c'est un certain : le non-renouvellement de la fréquence TNT de la chaîne C8, sur laquelle il officiait jusqu'à présent, n'était "pas une décision de l'Arcom", l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Invité sur le plateau de L'Heure des Pros de Pascal Praud, sur CNews, ce lundi 3 mars 2025, le présentateur star de TPMP a estimé que "quand [le patron de l'Arcom] commande une baguette bien cuite, il est déjà tremblant". Pour lui, il ne va donc "pas dire tout seul, on va arrêter C8".

Intrigué, Pascal Praud a alors questionné : "Ça veut dire que c'est Emmanuel Macron ?" Cyril Hanouna a rétorqué du tac au tac : "Bien sûr ! Vous croyez que c'est qui alors, c'est ma mère ?" L'animateur de Touche pas à mon poste a ensuite poursuivi : "Bien sûr que oui, c'est Emmanuel Macron. Tout le monde me dit qu'il n'était pas au courant. S'il n'était pas au courant, c'est comme si, moi, dans ma boîte, je n'étais pas au courant de ce qu'il se passait." Et Cyril Hanouna de théoriser : "A minima, ce qu'il s'est passé c'est que Roch-Olivier Maistre [président de l'Arcom jusqu'à début février ndlr.] a appelé Emmanuel Macron pour lui dire : 'Je vais enlever C8'. Et Emmanuel Macron lui a dit : 'Si c'est ta décision, il n'y a pas de problème'."

"Pas à l'arbitraire, ni d'un ministre ni du président"

Fin février, le président de la République avait assuré n'être en rien dans la décision de l'Arcom. "La loi a été conçue pour que ce ne soit pas une décision politique : ce n'est pas à l'arbitraire, ni d'un ministre ni du président, d'ouvrir ou fermer une chaîne", avait-il rappelé. Emmanuel Macron avait par ailleurs souligné que les chaînes devaient répondre à un cahier des charges et que la "loi est appliquée par une autorité qui regarde". Évoquant une "occupation du domaine public", le chef de l'État avait simplement jugé "normal qu'il y ait une autorisation". Depuis vendredi 28 février, les chaînes C8 et NRJ12 ont disparu de la TNT. Leur dernier recours avait officiellement été rejeté le mercredi 19 février par le Conseil d'État, qui avait donc validé la décision de l'Arcom.