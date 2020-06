KOH LANTA 2020 -Les téléspectateurs ont été déçus de voir Claude, leur candidat favori, perdre la saison 21 de Koh Lanta. L'aventurier s'est depuis exprimé sur la victoire de Naoil dans les médias.

[Mis à jour le 10 juin 2020 à 15h36] Il était le grand favori des téléspectateurs de Koh Lanta cette année. Pourtant, cela n'a pas assuré la victoire à Claude. Aventurier expérimenté arrivé en tant que héros, le candidat de la saison 10 et La Revanche des Héros, cumulait 11 victoires en deux participations, deux fois finalistes (2010 et 2012) et 63 jours de survie. S'il a impressionné le public pendant toute cette nouvelle saison, il n'a pas réussi à battre Naoil sur les poteaux, ce qui lui a assuré la victoire finale. Cette dernière a choisi d'emmener Inès, plutôt que de tendre la main à un Claude probablement trop populaire chez le jury final. A tel point que certains internautes ont regretté que l'aventurier n'aille pas en finale au mérite, et ont appelé à des changements de règles.

Quelques jours après la diffusion de cette finale riche en rebondissement, Claude a répondu à différentes interviews dans les médias sur son expérience dans Koh Lanta. Selon lui, Naoil a totalement mérité sa victoire, même si sa popularité l'a profondément touché. "Certaines personnes m'ont dit que mon parcours leur a fait du bien et ça me touche sincèrement, a répondu l'aventurier dans les colonnes de Télé-Loisirs. Ce qui était compliqué à vivre pour moi en découvrant tout cet engouement c'est que je savais que j'allais décevoir en échouant sur les poteaux." Les internautes ont été tellement déçus de sa défaite que des téléspectateurs ont appelé à un changement des règles de l'épreuve des poteaux : "Je ne suis pas pour [un changement de règle], a réagi Claude dans Puremédias. Le jeu, on le connaît tel qu'il est et cela remettrait en cause tout l'aspect stratégique et social sur une grosse partie de l'aventure. Au contraire, cela apporte du piment pour ceux qui partent favori comme moi et qui au final ne sont pas choisis." Malgré sa défaite, Claude reste tout de même l'un des candidats les plus populaires de l'histoire de Koh Lanta.

Tout savoir sur Koh Lanta 2020

Vendredi 5 juin 2020, TF1 a diffusé la seconde partie de la finale de Koh-Lanta. Inès, Naoil et Claude se sont affrontés lors de l'épreuve des poteaux et c'est Claude qui a été éliminé face à Naoil. Naoil a choisi d'aller jusqu'au bout de l'émission avec Inès et la boxeuse de 37 ans a remporté l'émission. Elle repart avec 100 000 euros.

Parmi les anonymes en lice dans la saison 21 de Koh Lanta, on compte un ébéniste, une boxeuse, une coach sportive ou encore une infirmière. Le public a également retrouvé des candidats des saisons précédentes. Les fans de l'émission de TF1 ont pu retrouver Moussa de la saison 3, Claude de la saison 10, Teheiura de la saison 11, Sara de la saison 12 et Jessica de la saison 14. Retrouvez les portraits des aventuriers de Koh Lanta 2020.

L'édition 2020 de Koh Lanta a été diffusée les vendredi sur TF1, de février à juin 2020 dès 21h05. Pour les téléspectateurs qui ont raté un épisode, la première chaîne propose de les visionner en replay streaming sur le site MyTF1. A noter qu'un épisode reste en ligne 8 jours après sa diffusion télévisée.