KOH LANTA 2020 - La célèbre épreuve d'orientation de Koh Lanta est diffusée vendredi 29 mai. Généralement, l'épreuve des poteaux suit directement. Mais cette saison, il faudra attendre la semaine prochaine pour la découvrir.

[Mis à jour le 29 mai 2020 à 20h55] La fin de Koh Lanta approche à grands pas. Vendredi 29 mai, cinq candidats participent à la fameuse épreuve d'orientation : Claude, Alexandra, Inès, Moussa et Naoil. Les saisons précédentes, cette étape décisive du jeu d'aventures de TF1 était suivie de la mythique épreuve des poteaux. Mais cette année, les téléspectateurs vont devoir patienter avant de découvrir ce moment emblématique de Koh Lanta. La finale sera diffusée le 5 juin 2020, avec l'épreuve des poteaux, le vote et le nom du gagnant révélé par Denis Brogniart. La production a en effet décidé de découper les épreuves de la finale en deux parties, pour pouvoir révéler le nom du gagnant dans des conditions optimales : en direct, et en présence des autres candidats, comme les saisons passées.

Toutefois, la finale de Koh Lanta connaîtra d'autres changements, liés à la crise sanitaire. Denis Brogniart dévoilera bien l'identité du meilleur aventurier en direct, en présence d'aventuriers en plateaux. Mais pour respecter les règles sanitaires, il n'y aura pas de public, annonçait le présentateur du programme de TF1 au Parisien. D'autres épisodes de cette saison 2020 avaient aussi été raccourcis, en raison du confinement : l'objectif était de faire durer la diffusion de Koh Lanta le plus longtemps possible, afin d'éviter de devoir stopper la diffusion du jeu de survie le temps de tourner le dépouillement de l'ultime vote des aventuriers en direct dans les meilleures conditions de tournage possibles. Un pari qui s'est finalement révélé gagnant pour l'équipe de Koh Lanta.

Des candidats victimes de menaces des mort

Depuis plusieurs semaines, plusieurs candidats reçoivent des messages haineux de la part d'internautes mécontents de la stratégie du jeu. L'escalade des insultes a pris un tel point que Régis, Inès ou encore Alexandra ont pu être victimes de menaces, de mort ou de viols de la part de téléspectateurs mécontents suite à l'élimination de Sam il y a deux semaines. Le 27 avril dernier, face à l'escalade de violence, Denis Brogniart avait même pris la parole dans une interview au Parisien : "Ça me rend dingue, non seulement les insultes qui sont inqualifiables, c'est de la barbarie à l'état pur, mais ce qui rend fou c'est l'anonymat des auteurs. Ils sont une minorité ultra-visible par leurs messages et en même temps ultra-invisible par l'identité". Il déplore notamment que les messages de haine contre les candidats augmentent d'année en année, avant de rappeler "ça reste un jeu".

Parmi les aventuriers de Koh Lanta visés par la haine en ligne, on retrouve Régis. Ce dernier a témoigné dans les colonnes de Télé-Loisirs de la "violence inouïe" et a détaillé les menaces dont il est victime depuis l'élimination de Sam : "On peut me dire que je suis un traître, ça ne me pose aucun problème et cela fait partie du jeu, dans deux semaines les gens seront passés à autre chose. En revanche, je reçois des menaces incitant à égorger et violer mes enfants, des appels à passage à tabac de mon fils de 12 ans en précisant le lieu de son collège, je ne l'accepterai jamais." Ses frères et sa femme ont également été insultés, précise-t-il, et le candidat de Koh Lanta a annoncé qu'il avait porté plainte contre les internautes qui l'ont menacé. La société de production ALP a également annoncé sa décision de saisir le procureur de la République de Paris et de déposer plainte aux côtés des candidats. Pour rappel, ces faits sont passibles de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Une enquête doit être ouverte pour engager des poursuites et identifier les auteurs de ces messages.

Tout savoir sur Koh Lanta 2020

Parmi les anonymes en lice dans la saison 21 de Koh Lanta, on compte un ébéniste, une boxeuse, une coach sportive ou encore une infirmière. Le public retrouve également des candidats des saisons précédentes. Les fans de l'émission de TF1 ont le plaisir de retrouver Moussa de la saison 3, Claude de la saison 10, Teheiura de la saison 11, Sara de la saison 12 et Jessica de la saison 14. Retrouvez les portraits des aventuriers de Koh Lanta 2020.

Le 22 juin 2019, Maud a été désignée grande gagnante de la saison 2019 de Koh Lanta face à Clo, Steeve, Cindy et Aurélien. Les 13 membres du jury final ont livré leur verdict en direct de Paris : 7 voix pour Maud, 6 voix pour Cindy, faisant de Maud la gagnante de l'édition 2019. Elle a donc remporté les 100 000€.

L'édition 2020 de Koh Lanta est diffusée tous les vendredi sur TF1, dès 21h05. Pour les téléspectateurs qui ont raté un épisode, la première chaîne propose de les visionner en replay streaming sur le site MyTF1. A noter qu'un épisode reste en ligne 8 jours après sa diffusion télévisée.

